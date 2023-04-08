Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року

Коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора російських окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Саме за «наводкою» коригувальника російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.

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За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.

За даними слідства, коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. Після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії рф.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

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На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.