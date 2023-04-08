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Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк
Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року
фото: СБУ

Коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора російських окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Саме за «наводкою» коригувальника російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.

Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк фото 1

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.

За даними слідства, коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. Після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії рф.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк фото 2

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Теги: СБУ окупанти війна злочин Миколаїв

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