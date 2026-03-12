Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення

Раніше Служба безпеки повідомляла, що на бізнесмена готується замах

Служба безпеки не відкриватиме кримінальне провадження у справі про можливий замах на бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва постановив відмовити у позові адвокатів Коломойського про незаконність дій СБУ та невнесення відомостей про ймовірний замах в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

фото: Олексій Гончаренко

Як відомо, у січні СБУ повідомила, що не доставлятиме Ігоря Коломойського на засідання тимчасової слідчої комісії. Причиною цьому стала інформація про те, що невстановлені особи планують здійснити замах на життя фігуранта під час доставки до сесійної зали.

Через це СБУ заявила, що не доставлятиме Коломойського на засідання 21 січня. «Враховуючи вищевказане та з метою врятувати Ігоря Валерійовича Коломойського, доставити його до сесійної зали Київської міської ради не вбачається за можливе», – йшлося в листі СБУ.

Зауважимо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах. Один з них – це виведення коштів з ПриватБанку. У вересні 2023 року правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та шахрайстві. Протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом Коломойський отримав ще одну підозру.

Того ж року Ігоря Коломойського залишили під арештом. Згідно з рішенням суду, Коломойський перебував під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Згодом заставу зменшили.

Раніше «Главком» писав про те, як бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня 2025 року розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча.