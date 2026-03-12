Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
фото: Уніан

Раніше Служба безпеки повідомляла, що на бізнесмена готується замах

Служба безпеки не відкриватиме кримінальне провадження у справі про можливий замах на бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва постановив відмовити у позові адвокатів Коломойського про незаконність дій СБУ та невнесення відомостей про ймовірний замах в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення фото 1
фото: Олексій Гончаренко

Як відомо, у січні СБУ повідомила, що не доставлятиме Ігоря Коломойського на засідання тимчасової слідчої комісії. Причиною цьому стала інформація про те, що невстановлені особи планують здійснити замах на життя фігуранта під час доставки до сесійної зали.

Через це СБУ заявила, що не доставлятиме Коломойського на засідання 21 січня. «Враховуючи вищевказане та з метою врятувати Ігоря Валерійовича Коломойського, доставити його до сесійної зали Київської міської ради не вбачається за можливе», – йшлося в листі СБУ.

Зауважимо, Ігор Коломойський перебуває у СІЗО через підозри у фінансових злочинах. Один з них – це виведення коштів з ПриватБанку. У вересні 2023 року правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та шахрайстві. Протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом Коломойський отримав ще одну підозру.

Того ж року Ігоря Коломойського залишили під арештом. Згідно з рішенням суду, Коломойський перебував під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Згодом заставу зменшили.

Раніше «Главком» писав про те, як бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом низки кримінальних справ, не зміг доїхати до зали суду через нібито поломку транспортного засобу. Коломойський заявляв, що 8 та 9 грудня 2025 року розповість інформацію про нібито корупцію президента Володимира Зеленського та його оточення, а також своє бачення ситуації у справі бізнесмена Тимура Міндіча.

Читайте також:

Теги: Ігор Коломойський СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитра Монатіка порівнюють з Ігорем Коломойським у мережі через зміни в його зовнішності
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
16 лютого, 16:22
Удару було завдано по установці виробництва метанолу
СБУ уразила російський хімзавод, який виробляє компоненти для вибухівки – джерело
17 лютого, 15:52
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
Фігуранток чправи росіяни завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків»
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
13 лютого, 12:25
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі
Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
24 лютого, 11:12
СБУ колишньому співробітнику Херсонської міськради повідомила про підозру у зайнятті посади у незаконному органі влади
СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини
24 лютого, 08:41
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
3 березня, 14:31
Компаніченку інкриміновано перевищення влади та отримання неправомірної вигоди
Зеленський звільнив після скандалу очільника СБУ в Житомирській області
4 березня, 16:17
Дрони СБУ уразили військову техніку РФ біля аеродрому Джанкой
Дрони СБУ уразили військові об’єкти РФ в Криму
6 березня, 13:23

Кримінал

Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Обшуки у Львівській мерії. Служба безпеки назвала причину
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Замаскував вибухівку в каструлі. У Рівному затримано агента РФ, який готував теракт
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Чи був замах на Коломойського? Суд ухвалив рішення
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Справа про держзраду. Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Апеляція ВАКС скасувала підозру гендиректору «Лісів України» Болоховцю
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі
Напад на військових ТЦК на Закарпатті: поліція повідомила деталі

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua