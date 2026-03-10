Головна Країна Кримінал
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії

ДБР викрило схему закупівель хліба для військових на Хмельниччині
фото: ДБР

У справі фігурують військовий посадовець і підприємці, збитки оцінили у 1,5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Національної гвардії на Хмельниччині. За даними слідства, до схеми причетні посадовець військової частини та представники приватного підприємства з Тернопільщини. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба з розкраданням ресурсів, призначених для забезпечення підрозділів Сил оборони, залишається одним із пріоритетів роботи відомства. Правоохоронці перевіряють кожен факт можливих зловживань у закупівлях для війська: від фіктивних постачань до завищених обсягів продукції.

Слідчі встановили, що під час аналізу документів однієї з військових частин було виявлено нові факти зловживань при закупівлі хліба. Йдеться про схему, у якій фігурує інший приватний підприємець із Тернопільської області.

За даними слідства, до оборудки могли бути залучені заступник командира військової частини, а також директор, економіст і менеджер підприємства-виробника.

Фігуранти погоджували фіктивні обсяги виробництва та закупівлі хліба за державні кошти. Формально постачання оформлювали документами, однак фактичні обсяги продукції не відповідали заявленим.

Слідство вважає, що така схема діяла з лютого по жовтень 2022 року. Збитки державному бюджету оцінюють приблизно у 1,5 млн грн. Наразі правоохоронці вживають заходів для відшкодування завданих збитків. У межах пов’язаного кримінального провадження вже накладено арешт на майно фігурантів. Його орієнтовна вартість становить близько 10 млн грн.

«Фігуранти погоджували фіктивні обсяги виробництва та закупівель хліба за державні кошти. Формально все оформлювали документами, однак фактичні постачання не відповідали заявленим», – наголосили у відомстві

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру у:

  • заволодінні майном через зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України);
  • службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили офіцера територіального центру комплектування, який за гроші обіцяв військовозобов’язаному сприяти уникненню мобілізації.

Теги: Державне бюро розслідувань Нацгвардія корупція Хмельниччина

