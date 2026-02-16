Головна Скотч Життя
«Ледь вціліли». Дружина міністра Федорова потрапила в ДТП з донькою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Анастасія Федорова потрапила в аварію через ями на мосту у столиці
фото: скриншот Іnstagram/fedorova.more

Дружина міністра оброни поділилася у мережі деталями ДТП

Дружина міністра оборони Михайла Федорова дизайнерка бренду одягу COVER Анастасія потрапила в аварію, коли їхала на своєму авто з донькою Марією. Жінка розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

Як розповіла Анастасія Федорова, у вівторок 10 лютого, вона везла свою дочку до лікаря. Однак по дорозі сталася аварія, через ями на мосту. «Вівторок: везла дитину ввечері від лікаря і на моєму улюбленому мості втратила два колеса через ями розміром з котлован», – розповіла жінка.

З жінкою міністра та його донькою Марією все добре, вони не постраждали. Пошкоджень зазнало лише авто Анастасії Федорової, воно залишилося без колес. «Ледь вціліли і доїхали просто на дисках», – пояснила водійка.

Дружина Михайла Федорова розповіла, як потрапила в ДТП
Дружина Михайла Федорова розповіла, як потрапила в ДТП
фото: скриншот іnstagram/fedorova.more

Проте того тижня аварією неприємності для підприємиці не закінчилися. «Середа: дім затоплений, щитки затоплені знову. Готуйтеся до будь-чого.. Це навіть ще не моменти, пов’язані безпосередньо з робочим процесом та людьми в ньому, бо то окремий треш. Всім добра», – написала Анастасія Федорова.

Водночас у понеділок, 9 лютого у власному магазині Федорової зламався генератор. «Понеділок: немає світла ніде на роботі знову, бо зламався наш трансформатор і чекали поки знайдуть причину, а потім відновлять», – зазначила Анастасія Федорова. Магазин підприємиці розташований у Києві.

До слова, раніше міністр оборони Михайло Федоров з нагоди Дня закоханих публікував на своїй сторінці в соцмережі зворушливе відео, на якому дуже ніжно та проникливо зафільмована його родина – сам міністр, дружина Анастасія та дочка Марія.

Нагадаємо, що Михайло та Анастасія Федорови живуть у шлюбі з 2015 року. Вони обоє родом із Запоріжжя. Дружина посадовця закінчила факультет іноземної філології Запорізького національного університету. Після переїзду сім'ї до Києва дружина Федорова 2021 року заснувала бренд жіночого одягу Cover Apparel. Пара має доньку Марію, якій нещодавно виповнилося шість років.

14 січня 2026 року Верховна Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Він займе місце Дениса Шмигаля. 

Теги: Михайло Федоров дружина Міноборони міністр

