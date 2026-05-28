Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів

Звільнення від ПДВ для НРК діятиме до припинення воєнного стану

Ініціатива має здешевити закупівлі роботизованих комплексів для Сил оборони

Верховна Рада України скасувала податок на додану вартість на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для українських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу парламенту.

«Прийняті зміни дозволять задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні наземними роботизованими комплексами, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони», – йдеться в повідомленні.

фото: Міноборони

Наземний роботизований комплекс (НРК) – це наземний транспортний засіб, який функціонує без наявності на борту людини. Вони можуть бути використані для багатьох задач, якщо це може бути незручним, небезпечним або неможливим для присутності людини. Як правило, таким транспортним засобом дистанційно керує людина-оператор, спостерігаючи за оточенням через датчики цього транспортного засобу, однак роботизований транспортний засіб може мати можливість до повністю автономної дії.

Згідно з ухваленою нормою, звільнення від ПДВ для НРК діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів – до 50 тис. одиниць цьогоріч. За словами президента, наземні роботизовані комплекси – це наступний великий крок у захисті держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони.