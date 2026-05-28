Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Звільнення від ПДВ для НРК діятиме до припинення воєнного стану
фото: Міноборони (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ініціатива має здешевити закупівлі роботизованих комплексів для Сил оборони

Верховна Рада України скасувала податок на додану вартість на постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) для українських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу парламенту.

«Прийняті зміни дозволять задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні наземними роботизованими комплексами, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів фото 1
фото: Міноборони

Наземний роботизований комплекс (НРК) – це наземний транспортний засіб, який функціонує без наявності на борту людини. Вони можуть бути використані для багатьох задач, якщо це може бути незручним, небезпечним або неможливим для присутності людини.

Як правило, таким транспортним засобом дистанційно керує людина-оператор, спостерігаючи за оточенням через датчики цього транспортного засобу, однак роботизований транспортний засіб може мати можливість до повністю автономної дії.

Згідно з ухваленою нормою, звільнення від ПДВ для НРК діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України отримали вже 1 028 наземних роботизованих комплексів на загальну суму 487 203 212 грн через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів – до 50 тис. одиниць цьогоріч. За словами президента, наземні роботизовані комплекси – це наступний великий крок у захисті держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони.

Читайте також:

Теги: безпілотник ПДВ Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом кількох наступних років США мають повністю позбавитися від китайської залежності
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
17 травня, 10:41
Під час повітряної атаки на території області зафіксовано падіння ворожого дрона
На Вінниччині постраждала жінка через падіння безпілотника
1 травня, 14:50
Станом на зараз госпіталізовано п’ятьох людей
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
3 травня, 12:59
Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
У Деснянському районі столиці вилучено бойову частину «Герані-2» (фото)
5 травня, 15:19
Верховна Рада не дала Цабалю скласти депутатський мандат
Голосів забракло. Рада не відпустила нардепа «Голосу» Цабаля
12 травня, 14:37
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив смерть одного з постраждалих внаслідок атаки
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених
23 травня, 13:19
Постраждали 44 людини
Нічний терор столиці: Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих
24 травня, 08:46
Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026
Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026
26 травня, 21:31
У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
Рада з другої спроби припинила повноваження нардепа Цабаля
Вчора, 11:15

Особисті фінанси

Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua