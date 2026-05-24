Нічний удар по Черкасах: російський дрон підпалив багатоповерхівку

Серед 11 поранених внаслідок атаки є діти

У ніч на неділю, 24 травня, російські окупаційні війська атакували Черкаси ударними безпілотниками. Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо у дев'ятиповерховий житловий будинок, спровокувавши масштабну пожежу в квартирах на верхніх поверхах. Внаслідок підступного обстрілу травми та акубаротравми дістали 11 мирних мешканців, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Російська армія завдала удару по обласному центру саме в той час, коли більшість жителів спали у своїх оселях. Ворожий дрон-камікадзе поцілив у багатоповерхівку, внаслідок чого вибухова хвиля та уламки спричинили миттєве займання в житлових приміщеннях.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

фото: ДСНС

Пожежа швидко поширилася конструкціями будинку, охопивши квартири з 5-го по 9-й поверхи. Загальна площа займання склала 400 кв. метрів. Рятувальникам довелося приборкувати вогонь в умовах постійного оголошення повторних повітряних загроз та ризику нових запусків з боку ворога.

фото: ДСНС

Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців безпосередньо з палаючих приміщень та задимлених коридорів було врятовано 9 осіб, які опинилися у вогняній пастці.

Медики та рятувальники оперативно надали допомогу всім постраждалим. Загалом внаслідок терористичного удару травмовано 11 людей, серед яких двоє малолітніх дітей. Через сильний шок та паніку на місці прильоту була розгорнута робота екстреної психологічної служби – психологи ДСНС надали невідкладну допомогу 34 наляканим мешканцям пошкодженого та сусідніх будинків.

Окремо до операції залучили піротехнічний розрахунок ДСНС. Фахівці ретельно обстежили прилеглу територію навколо дев'ятиповерхівки на наявність нездетонованих бойових елементів або уламків російського безпілотника, які могли становити загрозу для цивільних та комунальних служб.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста, один киянин загинув, 21 людина постраждала.