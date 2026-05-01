На Вінниччині постраждала жінка через падіння безпілотника

Максим Бурич
Під час повітряної атаки на території області зафіксовано падіння ворожого дрона
фото: Вінницька ОВА

На Вінниччині ворожий безпілотник зруйнував будинок

У п’ятницю, 1 травня, на території Вінницької області зафіксовано наслідки ворожої атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Унаслідок падіння БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, є поранена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Під час повітряної атаки на території області зафіксовано падіння ворожого дрона. У результаті інциденту один із житлових будинків зазнав серйозних руйнувань – споруда фактично перетворилася на руїни. На місці події працювали рятувальні служби для ліквідації наслідків та обстеження території.

«Зруйновано будинок унаслідок падіння БПЛА на Вінниччині. Постраждала жінка, її доставлено у лікарню», – написала Заболотна.

За її словами, загрози життю постраждалої немає.

Нагадаємо, вдень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання. 

Як відомо, Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ по українських містах напередодні, 30 квітня. Тоді під ударом дронів опинились Миколаївщина, Одеса, Дніпро та Запоріжжя. На Миколаївщині атакували об'єкти енергомережі – тисячі сімей залишились без електроенергії.

