Корупційний скандал в Університеті Шевченка: бюджет на укриття гуртожитків «розпилили»?

Головного інженера вищу підозрюють у пособництві в розкраданні понад 1,2 млн грн

У провідному університеті України – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – розгортається корупційний скандал. Про це йдеться в інформації Київської прокуратури та Головного управління Національної поліції у місті Києві.

За даними правоохоронців, заступника головного інженера закладу підозрюють у пособництві в розкраданні понад 1,2 мільйона гривень, виділених на ремонт укриттів у студентських гуртожитках. Більша частина коштів, які мали забезпечити безпеку студентів під час воєнного стану, пішли в кишені підрядників, а роботи залишилися на папері.

За даними слідства, у травні 2023 року університет уклав два договори з підрядною організацією на поточний ремонт укриттів у гуртожитках, розташованих у Голосіївському та Шевченківському районах Києва. За проєктом, ці укриття мали стати надійним захистом для студентів при оголошенні повітряних тривог, втім частина коштів була витрачена не за призначенням, а частина робіт взагалі не виконана. Зокрема, в одному з укриттів не провели шпаклювання та фарбування стін, не встановили унітаз та сантехніку, була проігнорована ще низка передбачених робіт. Попри це, заступник головного інженера підписав акти приймання, а на рахунки підрядника була перерахована повна сума за виконання робіт в обсязі 1,2 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України: пособництво в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Йому та його можливим пособникам загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Слідчі наголошують, що надалі буде надано правову оцінку діям відповідальних осіб з керівного складу університету та керівників підрядної організації. Досудове розслідування ведуть слідчі Головне управління Нацполіції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, з оперативним супроводом СБУ. Повідомляється, що експертиза підтвердила збитки: ремонт обійшовся університету значно дорожче, ніж мав би.