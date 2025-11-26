Головна Країна Суспільство
АТБ потрапило у скандал через рекламу з Лаймою Вайкуле, яка заспівала «Щедрик»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі продуктових супермаркетів АТБ
фото: скриншот Іnstagram/atb.market.official

Українці в мережі розділилися на два табори, які засуджували подібну колаборацію та водночас підтримували латвійку

Латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі продуктових супермаркетів АТБ. Вона виконала українську народну пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича з латвійським хором. Через це АТБ зазнало критики від українців, яким така ініціатива не сподобалася. Про це розповідає «Главком».

Рекламу АТБ із Лаймою Вайкуле зняли на березі моря. Разом із нею в кадрі з’явився хор ризького центру культури та народного мистецтва «Мала гільдія» та танцювальний ансамбль. На відео можна побачити, як Лайма Вайкуле заспівала українською, а в кінці відеоролику співачка та ансамбль із хором зійшлися в колі та обійнялися.

Відео з Лаймою Вайкуле було присвячено майбутньому святу Різдва. «У найтемніші часи шукаємо світло в простих речах. Іноді здається, що це не під силу. Але в моменти, коли дні випробовують на міцність, звичні речі набувають іншого значення, це світло особливо цінне. Зовсім скоро промені Різдва об’єднають нас у тихій радості в колі близьких людей, теплих словах та добрих справах, які зігрівають тоді, коли навколо неспокійно. Нехай серця наповнюються любов’ю, вдячністю і вірою в те, що світло завжди знаходить шлях», – йдеться в підписі до відео.

фото: скриншот Іnstagram/atb.market.official

Компанія АТБ також подякувала всім, хто долучився до знімань реклами, зокрема самій співачці та латвійському народу. Проте не всі українці оцінили подібну колаборацію. Після того, як вони почали висловлювати свої думки щодо реклами АТБ під дописом із відео, компанія закрила можливість коментувати ролик із Лаймою Вайкуле. Однак українці продовжили обговорювати цю співпрацю в інших соцмережах. Зокрема, на платформі Threads під дописом радіоведучого Артура Адамова.

фото: скриншот із соцмережі Threads

Дехто розкритикував рекламу української мережі супермаркетів АТБ через зв’язки Лайми Вайкуле з Росією в минулому. Українські користувачі стверджують, що співпраця з нею є недоречною під час війни, яку проти України розпочала Росія. Натомість українці вважають, що доцільно було б зняти рекламу з українськими артистами.

фото: скриншот із соцмережі Threads

«Ви цією ідеєю про «дружбу народів» лише знецінили нашу країну, наших виконавців і нашу культуру. В інших країнах же дуже багато дійсно проукраїнських виконавців, але вам імпонує совкова пані Вайкуле, яку ви притягнули у свій ролик і наш медіапростір. Шкода вас, шкода нашу країну, бо Росія з неї ніяк не може вилізти», – пише одна з користувачів.

Однак були й ті, хто став на захист латвійки. Вони зауважили, що Лайма Вайкуле підтримала Україну у війні з Росією. До того ж вона заспівала українською мовою в рекламі.

фото: скриншот із соцмережі Threads
фото: скриншот із соцмережі Threads

«Слухайте, я розумію, чому у вас така реакція. Бо Лайма стійко асоціюється з російською естрадою та когортою старих російських зірок – як і багато наших зірок у минулому. Але ми вже не в стадії розмиття кордонів «русского мира», а в процесі вибудовування нового інфопростору й нових зв’язків із дружніми країнами. Нам важливо мати союзників в обличчі Естонії, Латвії, Литви, Сакартвело, Казахстану, Вірменії, вільної Білорусі, а не зачинятися в бульбашці», – прокоментувала одна користувачка.

Реакція АТБ на хейт щодо колаборації з Лаймою Вайкуле

Пресслужба АТБ опублікувала пояснення та реакцію щодо хейту їхньої реклами. Там заявили, що відеоролик мав нагадати про дружбу народів та атмосферу Різдва. Тож вони не мали на меті передати цим відео «будь-які політичні чи ідеологічні меседжі». «Ми чуємо ваші зауваження та розуміємо чутливість теми. Ми визнаємо, що в контексті сьогоднішньої реальності будь-які публічні постаті можуть сприйматися неоднозначно, і шкодуємо, якщо це викликало негативні емоції.З іншого боку, ми ще раз наголошуємо та підкреслюємо. АТБ-маркет не підтримує та не співпрацює з особами, які мають проросійські чи антиукраїнські позиції», – йдеться в повідомленні АТБ.

фото: скриншот Іnstagram/atb.market.official

Раніше «Главком» розповідав про деталі скандалу у Львові, де дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ. Львівський священник УГКЦ Юстин Бойко заявив про погрози щодо його життя, які він отримав від дитячого стоматолога Олександра Строгонова. Лікар уже публічно вибачився за свої погрози. Над справою працює поліція та СБУ. Повідомлялося, що в суботу, 22 листопада, отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі Facebook від користувача, зареєстрованого під нікнеймом Alexander Pogrebnyak. 

