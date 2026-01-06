Головна Країна Кримінал
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
Фото: Служба безпеки України

В Одесі завідувачка відділення невропатології місцевої клінічної лікарні торгувала фіктивними довідками про інвалідність

Правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. Про це повідомила СБУ.

Так, на Волині водій-далекобійник пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто. Правоохоронці затримали його на митному посту під час спроби вивезти «клієнта» у спеціально облаштованому сховку вантажівки.

У Хмельницькій області викрито двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний «трафік» військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску.

«Ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками», – йдеться у повідомленні.

А в Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність. Жінка використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

фото: Служба безпеки України

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. 

прикордонники СБУ Національна поліція України ухилянти мобілізація

