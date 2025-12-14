США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені

Президент Дональд Трамп відреагував на інцидент, висловивши співчуття

В Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Інцидент стався в будівлі Barus & Holley, де розташовані інженерний факультет і фізичний факультет університету.

Університет негайно оголосив тривогу і закликав студентів і співробітників шукати укриття. Спочатку було повідомлено, що підозрюваний затриманий, але пізніше поліція уточнила, що один або кілька підозрюваних досі перебувають на волі. Поліція продовжує пошуки і активно розслідує подію, а ФБР надає допомогу у розслідуванні.

Усіх мешканців кампусу попередили залишатися в безпечних місцях і уникати району, де триває активна діяльність правоохоронців. Поліція та рятувальники продовжують працювати на місці події, збираючи інформацію та з'ясовуючи обставини трагедії.

Президент Дональд Трамп відреагував на інцидент в соціальних мережах, висловивши співчуття постраждалим: «Благослови Боже жертв та їхні родини!».

Нагадаємо, в гуртожитку Університету штату Кентуккі сталася стрілянина, внаслідок якої один студент загинув, а інший отримав важке поранення. Офіційні особи повідомили, що підозрюваного вже затримано.