Бріжит Макрон обізвала феміністичних активісток та потрапила у гучний скандал – подробиці

У мережі рокзритикували першу леді Франції через її різке висловлювання про активісток

Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила у скандал через різке висловлювання про феміністичних активісток, що зірвали шоу актора-коміка Арі Абіттана, якого раніше звинуваченого у зґвалтуванні. Дружина президента Франції назвала їх «дурними с*чками». Про це пише «Главком» із посиланням на France 24.

Активістки з’явилися на шоу в масках Арі Абіттана з написами «ґвалтівник», вигукуючи фразу «Абіттан – ґвалтівник». На наступний день після цього на шоу Арі Абіттана прийшла Бріжит Макрон зі своєю дочкою Тіфані Озієр.

Перед початком шоу перша леді Франції мала розмову зі стендапером, відео їхнього діалогу виклали у мережу. На записі чутно, як Арі Абіттан каже, що йому страшно виходити на сцену після вчорашнього інциденту, а Бріжит Макрон відповідає йому: «Якщо будуть якісь дурні с*ки, ми їх виженемо».

Активістки з’явилися на шоу в масках Арі Абіттана з написами «ґвалтівник» фото: скриншот ManonAubryFr/Х

Ці слова швидко поширилася мережею та стали приводом для критики першої леді Франції. Феміністична організація, що зірвала шоу коміка, зробила зі слів Бріжит Макрон гештег у соцмережах.

Наприклад, акторка Джудіт Годреш звинуватила двох режисерів у сексуальному насильстві над нею, коли вона була ще неповнолітньою. Для свого допису із цією заявою акторка використала гештег зі слів Бріжит Макрон. «Я теж дурна с*ка», – написала вона.

У команді Бріжит Макрон відреагували на гучний скандал щодо її слів. Там заявили, що перша леді мала на увазі те, що вона не схвалює «радикального методу, застосованого тими, хто зірвав шоу». Відомо, що в 2021 році Арі Абіттана звинуватили у зґвалтуванні, проте у 2023-му його справу закрили через відсутність доказів.

Раніше «Главком» писав про те, що перша леді Франції Бріжит Макрон страждає від «глибокої тривоги» через постійні звинувачення та заяви про те, що вона народилася чоловіком. Донька Бріжит Макрон висловилася про ситуацію, що склалася довкола її матері. Дівчина дала коментар під час судового засідання, де відбувся розгляд справи щодо кібербулінгу першої леді. За словами Тіфен Озьєр, не було «жодного тижня, щоб її (Бріжит Макрон) не переслідували».

Нагадаємо, як перша леді Франції Бріджит Макрон виявила, що в реєстрі податкової служби країни її ім'я було вказано як Жан-Мішель – таке ім'я у її брата. Ця помилка була виявлена, коли Бріджит заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила, що в її електронному кабінеті вказано неправдиве ім'я.