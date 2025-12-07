Головна Країна Події в Україні
Одіозного ексміністра Кузьмука після скандалу звільнили з посади радника командувача Сил ТрО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з посади
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

Фото Кузьмука під час нагородження військових територіальної оборони, опубліковане в соцмережах Сил ТрО, викликало критику в суспільстві

Колишнього міністра оборони України за президентства Леоніда Кучми та ексрегіонала Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили ТрО.

Там пояснили, що Кузьмука призначили на посаду позаштатного радника ще 14 жовтня 2022 року.

Одіозного ексміністра Кузьмука після скандалу звільнили з посади радника командувача Сил ТрО фото 1

У відповідному наказі це рішення пояснювали прагненням «використання набутого досвіду для вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів та органів військового управління, а також належної організації виконання завдань в умовах відбиття збройної агресії».

Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з цієї посади. Це сталося після того, як його фото під час нагородження військових територіальної оборони, опубліковане в соцмережах Сил ТрО, викликало критику в суспільстві, а також серед окремих громадських діячів та волонтерів.

Як відомо, Олександр Кузьмук був міністром оборони з 11 липня 1996 по 24 жовтня 2001, а також з 24 вересня 2004 – 3 лютого 2005. Як відомо, каденція Кузьмука запам’яталася резонансними подіями, такими як випадковий ракетний удар по житловому будинку в Броварах (2000 рік) та збиття російського літака Ту-154 над Чорним морем (2001 рік).

Також за часів керівництва Олександра Кузьмука Міністерством оборони відбувалися значні скорочення та передача військової техніки, зокрема авіації, Росії.

До слова, у квітні 2024 року у ресторані African Queen у яхт-клубі Монако генерал і колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук відсвяткував своє 70-річчя. У коментарі журналісту Кузьмук підтвердив відзначання ювілею в Монако. Ексглава Міноборони заявив, що особливого святкування не було, назвавши це «вечерею».

