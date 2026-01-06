Головна Країна Кримінал
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві
фото: Національна поліція України

Як встановило слідство, біля одного з магазинів між двома раніше незнайомими чоловіками виникла словесна суперечка

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, який помер від ножового поранення в шию після конфлікту біля магазину. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство. Про це повідомляє ГУНП України в Дніпропетровській області.

3 січня близько 15:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення непритомного чоловіка на проспекті Слобожанському в Індустріальному районі міста.

Як встановило слідство, біля одного з магазинів між двома раніше незнайомими чоловіками виникла словесна суперечка. У ході конфлікту підозрюваний раптово дістав ніж та завдав співрозмовнику удару в шию.

Отримане тілесне ушкодження виявилося смертельним – потерпілий помер на місці події.

Зловмисник втік з місця події, однак його виявили і затримали. Під час обшуків в нього вилучили знаряддя вчинення злочину.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 грудня у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. На вулиці Калиновій під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
