Покарання за дрібні крадіжки: нардепи встановили нові «ліміти» для злодіїв

Щоб законопроект з новими нормами набув чинності, він ще має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом України

В Україні вирішили скасувати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки, а натомість запровадити штрафи до 17 000 грн (з альтернативою громадських робіт). Про це , повідомив представник «Голосу» Ярослав Железняк.

Дрібною в цьому випадку вважатиметься крадіжка майна вартістю до 3028 грн. Такі норми прописані у законопроєкті №11068, який депутати Верховної Ради ухвалили 18 липня у другому читанні та в цілому. За проголосували 243 нардепи.

Щоб законопроект з новими нормами набув чинності, він ще має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом України.

«Оскільки кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн проєкт підвищує поріг до 3000 грн», – зазначив Железняк. Тобто крадіжки майна до 3028 грн декриміналізовуються, але натомість запроваджуються штрафи:

за крадіжку майна вартістю до 757 грн – штраф від 850 грн до 1700 грн;

за крадіжку від 758 грн. до 3028 грн – штраф від 1700 до 5100 грн., у разі повторного крадіжки – до 17 000 грн.

Поки що кримінальна відповідальність настає за крадіжку майна більш ніж на 302,8 грн. В обґрунтуванні законопроєкту його автори наводять вироки судів, зокрема за якими за крадіжку підгузків на суму 356 грн для дитини чоловік отримав 3,5 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у мережі шириться інформація про групу людей, що видають себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та збирають особисті дані. Однак насправді МВС не збирає дані. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

До слова, кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Про це повідомляє російський ресурс Shopper's із посиланням на фахівців із безпеки у рітейлі.