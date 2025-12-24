Білорусь засудила колишнього військовополоненого, який воював на боці Росії

У 2022 році білорус потрапив в український полон

У Білорусі засудили Максима Зезюльчика, який воював на боці Росії у війні проти України. Колишньому військовополоненому висунули звинувачення у найманстві та зраді державі. Про це пише «Главком» із посиланням на DissidentBY.

Коли Максим Зезюльчик потрапив до українського полону, він дав інтерв’ю блогеру Володимиру Золкіну. За його словами, перед початком війни в Україні, він служив за контрактом у Силах спеціальних операцій (ССО) Білорусі. Після цього він перейшов до приватної військової компанії (ПВК).

Долучитися до ПВК білорусу запропонував заступник командира з політичної частини батальйону. Це сталося у грудні 2021 року. «Завдання нашої групи – диверсійні дії на території України», – такі завдання Зезюльчик мав виконувати у ПВК.

18 липня 2022 року Максима Зезюльчика поїхав до Тамбова, де після трьох днів навчання його відправили воювати на боці Росії проти України. Проте вже у вересні 2022 року він потрапив у полон в Україні.

Максим Зезюльчик потрапив до українського полону у 2022 році фото: СБУ

За даними СБУ Максим Зезюльчик був розвідником КДБ Білорусі. «За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідувальну інформацію передавати до Мінська через зв’язкового», – йшлося в повідомленні СБУ.

Відомо, що головним завданням білоруса було збирання розвідданих про зразки іноземного озброєння, які отримує ЗСУ від партнерів. В Україні Максима Зезюльчика засудили до 10 років ув'язнення за найманство. У 2024 році білоруса передали Росії, яка згодом віддала його Білорусі, як повідомляє правозахисна організація DissidentBY. Наразі Максим Зезюльчик відбуває строк у колонії міста Шклов у Могилівській області.

Нагадаємо, що США змогли домовитися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про звільнення понад 250 політичних в’язнів, поєднавши переговори про послаблення санкцій із несподіваною темою – препаратом для схуднення Zepbound.

Раніше «Главком» писав про те, що в Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю, яка з січня почне виявляти та нейтралізовувати безпілотні апарати. Радар розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи будуть доступні у центрі електронного спостереження в Білостоці.