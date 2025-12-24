Головна Країна Події в Україні
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
Поліцейська у Прилуках вийшла з СІЗО після внесення застави
фото: СУСПІЛЬНЕ

Суд визначив суму застави у 242 тис. грн

Поліцейська, підозрювана у смертельному наїзді на 6-річну дівчинку в Прилуках, вийшла з-під варти після внесення застави у розмірі 242 тис. грн. Про це ексклюивно пише «Суспільне», повідомляє «Главком».

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 грудня на вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках за участі службового автомобіля поліції. За даними слідства, унаслідок наїзду загинула 6-річна дівчинка, яка переходила дорогу регульованим пішохідним переходом. Її 36-річну матір із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліцейських, які перебували в автомобілі, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Підозрювана заявила, що перебувала за кермом і прямувала на виклик, пов’язаний з іншою дорожньо-транспортною пригодою. За її словами, під час руху були увімкнені проблискові маячки, а звуковий сигнал подавався кілька разів. Водночас у суді вона пояснила, що не використовувала сигнал безперервно, оскільки, за її твердженням, люди часто на нього не реагують.

Прокурор Чернігівської обласної прокуратури наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Сторона обвинувачення вказувала на ризики можливого впливу підозрюваної на свідків і колег, а також на ймовірність ухилення від слідства.

Захист, своєю чергою, просив застосувати до підозрюваної домашній арешт.

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Після сплати цієї суми підозрювана вийшла з-під варти. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що 30 листопада у місті Карлівка Полтавської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі працівника поліції. За даними Полтавської обласної прокуратури, поліцейський, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на двох 17-річних сестер, які рухалися узбіччям дороги.

Від отриманих травм обидві дівчини загинули на місці події. Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся. Правоохоронця було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

