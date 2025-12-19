Покійний Кива зусиллями прокурора залишився без вироку в Україні

Єдиний обвинувальний вирок проти Киви був скасований завдяки зусиллям прокурора

У Львові екснардепа від ОПЗЖ заочно засудили до 14 років позбавлення волі за злочини проти держави. Після того як його ліквідували у Росії, прокурор подав апеляцію на вирок, наполягаючи на довічному ув’язненні та зміні правової кваліфікації інкримінованих злочинів. У результаті Личаківський районний суд припинив провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Судовий репортер.

Попри звістку про ліквідацію Киви, і прокурор і адвокат від безоплатної правової допомоги вирок оскаржували. Прокуророві 14 років позбавлення волі для Киви було замало і він вимагав для покійника довічне. Крім того, обвинувач не погоджувався, що суд першої інстанції перекваліфікував дії Киви із публічних закликів до зміни меж території України (ст. 110 КК) на виправдування збройної агресії (ст.436 КК).

Апеляційний суд скарги прокурора і захисту не задовольнив. Але прокурор на тому не зупинився і пішов ще до Верховного суду – там до його аргументів дослухалися і вирішили, що апеляційний суд має повторно розглянути його скаргу. Після цього у червні 2025 року Львівський апеляційний суд обвинувальний вирок щодо Киви скасував за скаргою прокурора.

У липні матеріали повторно надійшли до Личаківського районного суду Львова, який 15 грудня 2025 року кримінальну справу закрив.

«Після ухвалення обвинувального вироку судом та вже після смерті засудженого прокурором було подано апеляційну скаргу. Саме це призвело до скасування вироку та повернення справи на новий судовий розгляд... Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, суд був зобовʼязаний закрити кримінальне провадження, оскільки кримінальне переслідування померлої особи є неможливим… Вирок не набрав законної сили, що унеможливило виконання покарання та застосування конфіскації майна», – пояснили в суді.

Таким чином, покійний Ілля Кива залишився в Україні без вироку. Тому що єдиний обвинувальний вирок був скасований завдяки зусиллям прокурора.

Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено 6 грудня 2023 року на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки.