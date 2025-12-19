Головна Країна Суспільство
Сумнівний спадок від родичів з Австралії. Професорка зі Львова зробила крок, щоб стати суддею

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Завідувачка кафедри Львівського університету внутрішніх справ розповіла, як отримала $26 тис. у спадок
Професорка Львівського університету внутрішніх справ вирішила стати суддею

Завідувачка кафедри Львівського університету внутрішніх справ Ірина Газдайка-Василишин вирішила стати суддею апеляційного суду. Їй навіть вдалося пройти співбесіду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). Однак під час декларування її майна, викликало сумніви походження значної суми коштів, які вона має. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає «Главком».

Ірина Газдайка-Василишин заявила, що майно на суму грошей у $26 тис. вона отримала зі спадщини її бабусі. За словами жінки, вона знайшла ці гроші у речах бабусі, які остання нібито отримала від родичів з Австралії. «Грошові кошти у сумі $26 тис. дістались мені у спадок від бабусі. Моя бабуся по татовій лінії померла раптово в березні 2002 року. Коли я та моя мати розбирали її речі, ми знайшли цю значну суму грошей. Спочатку були спантеличені, довго не могли зрозуміти, звідки вони у неї, а потім пригадали, що після розпаду Радянського Союзу до бабусі неодноразово приїжджали наші родичі з Австралії», – пояснила Ірина Газдайка-Василишин.

Вона також стверджує, що тисячі доларів її бабуся отримала від продажу будинку, який їй також дістався у спадок. «Також ми пригадали розмову про те, що хтось із бабусиного роду помер і залишив у спадок великий будинок, який одразу ж після успадкування був проданий. Тоді ми вирішили, що ці кошти – то, мабуть, частина, одержана від того продажу та передана австралійськими родичами моїй бабусі», – розповіла жінка.

Під час співбесіди представник комісії заявив, що спадщини, про яку говорить викладачка не існує. «Ви декларуєте криптовалюту, квартиру. Кошти на придбання цього майна вами використані за спадщини вашої бабусі. Проте такої спадщини офіційно не існує», – зауважив він.

Ірина Газдайка-Василишин під час співбесіди заявила, що в таке походження грошей дійсно складно повірити. «Я цілком свідома того, які це сумніви може викликати, а з іншого боку, якби я не була впевнена в тому, що я говорю, я не претендувала б на цей конкурс», – сказала завідувачка кафедри.

Однак інше пояснення звідки в неї з’явилися $26 тис., кандидатка у судді знайти не може. За словами журналістів, Ірина Газдайка-Василишин навіть знайшла фото своїх родичів з Австралії та листівки від них та надала ВККСУ дані про родинні зв’язки.

Раніше «Главком» розповідав про те, щоу Львові екснардепа від ОПЗЖ заочно засудили до 14 років позбавлення волі за злочини проти держави. Після того як його ліквідували у Росії, прокурор подав апеляцію на вирок, наполягаючи на довічному ув’язненні та зміні правової кваліфікації інкримінованих злочинів. У результаті Личаківський районний суд припинив провадження у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

