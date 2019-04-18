Крючков про свій арешт: 7 мільйонів гривень для застави знайдемо



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Дмитро Крючков у суді Фото: Уніан

Адвокати мають намір оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу Крючкову

Колишній народний депутат України, екс-голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитро Крючков, щодо якого суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн гривень, заявляє, що знайде кошти для внесення застави.

Про це Крючков сказав журналістам, коли його виводили із залу суду.

На запитання журналістів, чи є в нього 7 млн для застави, він сказав: «Знайдемо».

У свою чергу прокурор у справі Віталій Кравець заявив, що суд на дві третини задовольнив клопотання прокурорів, визнавши підозру Крючкова обгрунтованою та обгрунтованими ризики.

«А щодо застави - визначимося, коли отримаємо повний текст рішення», - сказав він.

У свою чергу адвокати Крючкова заявили, що обов’язково оскаржать в апеляційному порядку рішення суду про обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за альтернативою застави у 7 млн грн.

Як відомо, 17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Дмитра Крючкова, арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

Як повідомлялось, у середу, 17 квітня, Крючков заявив у суді, що президент Петро Порошенко доручив НАБУ відкрити справу проти нього. Також Крючков заявив, що Ситник отримав $500 тис. хабара за цю справу.

Державне бюро розслідувань почало розслідування через заяву Крючкова про отримання Ситником хабара.

Як повідомлялось, Солом'янський районний суд міста Києва 17 квітня розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Дмитру Крючкову.

Як відомо, 15 квітня 2019 року колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова, підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн, екстрадували з Німеччини в Україну.

Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Упродовж 48 годин з моменту затримання суд мав обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП наполягали на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн.

Зазначимо, Крючкова затримали у Німеччині у квітні минулого року.

Петро Порошенко назвав повернення Крючкова - «передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського».

Крючкова підозрюють у причетності до заволодіння коштами державного сектора економіки в сфері енергетики в сумі 424 млн грн за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном), ч. 3 ст. 27 (організатор правопорушення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів) КК України.

За версією слідства, заволодіння відбувалося шляхом укладення і погодження постачальниками електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника і договору на поставку природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати. Отримані відповідно до угод і договору кошти екс-нардеп використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Водночас журналісти проекту «Схеми» оприлюднили отримані ними телефонні розмови осіб, голос яких схожий на Крючкова, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, бізнесменів-братів Ігоря та Григорія Суркісів, а також інших осіб. Переговори підтверджують, що зазначені особи також можуть бути причетні до виведення грошей з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі в «приватні кишені».

Зокрема, на одному із записів звучить прохання відвезти гроші обсягом $600 тис. в офіс Суркісів.

Зазначимо, що 11 квітня брати Суркіси були викликані на допит у НАБУ.

Джерело: УНІАН