Бровари: чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ

Молодик увірвався у кабінку туалету та напав на дівчину

У торговельному центрі Броварів чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок напав на жінку, погрожував ножем, намагався вчинити сексуальне насильство», – ідеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Він злякався жінку, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти.

Працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За замах на зґвалтування нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька.