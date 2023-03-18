Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Бровари: чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бровари: чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Молодик увірвався у кабінку туалету та напав на дівчину

У торговельному центрі Броварів чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

«У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок напав на жінку, погрожував ножем, намагався вчинити сексуальне насильство», – ідеться в повідомленні.

Проте довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Він злякався жінку, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти.

Працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За замах на зґвалтування нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Україна звинуватила двох російських військових у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у її батька.

 

Теги: чоловік зґвалтування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни проявляли нелюдське ставлення до місцевих мешканців та були непередбачувані
Хотіли зґвалтувати матір: розповідь жінки з Чернігівщини про звірства рашистів
17 травня, 2022, 10:38
Депутат правлячої партії Росії Матвейчев відомий своїми скандальними висловлюваннями
«Дружину зґвалтувати, машину спалити». Депутат Держдуми написав побажання казахам
8 сiчня, 2022, 17:00
Представники «Укрзалізниці» пообіцяли розібратися з інцидентом
Українка розповіла, як її хотіли зґвалтувати у поїзді «Львів-Київ»
29 вересня, 2021, 10:25

Кримінал

Бровари: чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ
Бровари: чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ
Тюремні строки отримали чотири окупанти, взяті в полон під Бахмутом і Вугледаром
Тюремні строки отримали чотири окупанти, взяті в полон під Бахмутом і Вугледаром
Молодик «позичив» дитину, щоб виїхати за кордон
Молодик «позичив» дитину, щоб виїхати за кордон
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
91K
Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі
62K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
57K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають
24K
Лише за електронним рецептом: які ліки не продаватимуть в аптеці без призначення лікаря
17K
Чи можна залишитися в Лаврі? Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту