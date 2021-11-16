Стало відомо, коли відбудеться суд над Саакашвілі

Звинувачення Михайлу Саакашвілі в незаконному перетині кордону було висунуто прокуратурою майже місяць тому

На процесі в суді Саакашвілі, можливо, не буде, як і на інших засіданнях

У Тбіліському суді у вівторок, 16 листопада, відбудеться процес у порушеній кримінальній справі про незаконне перетинання державного кордону Грузії експрезидентом Михайлом Саакашвілі. Про це заявив адвокат експрезидента Бека Басілая, пише «Інтерфакс».

«Звинувачення Михайлу Саакашвілі в незаконному перетині кордону було висунуто прокуратурою майже місяць тому і тільки зараз призначено судовий процес, який служить владі лише з пропагандистською метою», – сказав адвокат.

Він не виключив, що на процесі у вівторок у суді Саакашвілі не буде, як і на процесах проти нього 10 та 15 листопада.

«Для влади важливо, щоб Михайло Саакашвілі був повністю ізольований у тюремній лікарні, щоб у суспільства не було можливості не лише бачити, а й чути його», – резюмував Басілая.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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