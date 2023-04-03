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Масштабна корупційна схема на Житомирській митниці: посадовцям обрано запобіжні заходи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна корупційна схема на Житомирській митниці: посадовцям обрано запобіжні заходи
Фігурантів затримали «на гарячому» під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди
фото: СБУ

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці

Судом обрав запобіжні заходи начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За рішенням суду очільниці Житомирської митниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 805 тис. грн, керівнику відділу – у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру – у вигляді тримання під вартою із заставою 671 тис. грн.

Зазначається, що вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

«Ціни на такі послуги коливались від 200 грн до 400 дол. за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів. Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги» з митного оформлення», – йдеться в повідомленні.

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Затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. та 50 тис. грн. У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Слідчі дії у кримінальному провадженню тривають.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці.

Теги: СБУ митниця прокуратура Житомирщина

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