Масштабна корупційна схема на Житомирській митниці: посадовцям обрано запобіжні заходи

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці

Судом обрав запобіжні заходи начальниці Житомирської митниці, керівнику відділу та митному брокеру, викритим в організації корупційної схеми одержання неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За рішенням суду очільниці Житомирської митниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 805 тис. грн, керівнику відділу – у вигляді тримання під вартою із заставою 805 тис. грн, митному брокеру – у вигляді тримання під вартою із заставою 671 тис. грн.

Зазначається, що вказані особи організували корупційний механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю, підміни номенклатури тощо.

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«Ціни на такі послуги коливались від 200 грн до 400 дол. за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни походження товарів. Правоохоронці задокументували декілька епізодів передачі підозрюваним грошових коштів за надані «послуги» з митного оформлення», – йдеться в повідомленні.

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Затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. та 50 тис. грн. У межах слідства перевіряється причетність інших службових осіб митниці до протиправної схеми.

Слідчі дії у кримінальному провадженню тривають.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та строк до трьох років, та з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці.