Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині
Фінському гонщику було 66 років
фото: 991rsr

Спортивна кар'єра Юхи Міттінена завершилася трагічно

Під час першої кваліфікаційної гонки в межах підготовки до марафону «24 години Нюрбургрингу» загинув 66-річний фінський пілот Юха Міттінен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів змагань. 

Трагічна випадковість, що коштувала життя

Інцидент стався 18 квітня 2026 року на легендарній петлі Нордшляйфе, яка вкотре підтвердила свій статус однієї з найнебезпечніших трас світу. Аварія сталася приблизно через 25 хвилин після старту заїзду на третьому колі у секції між поворотом Клостерталь та виходом на Карусель. За попередніми даними, причиною масового зіткнення міг стати розлив мастила на трасі, що спричинило втрату зчеплення у цілої групи автомобілів.

Усього в інцидент залучило сім болідів різних класів, а основний удар прийшовся на BMW 325i, яким кермував Юха Міттінен. Дирекція гонки негайно вивісила червоні прапори, зупинивши змагання для проведення масштабних рятувальних робіт. Попри оперативне прибуття медиків та екстрену евакуацію до медичного центру, врятувати Юху Міттінена не вдалося, адже отримані травми виявилися несумісними з життям. Решта шість пілотів були доставлені до лікарень для обстеження; наразі повідомляється, що їхньому життю нічого не загрожує.

Реакція організаторів

У своїй заяві щодо інциденту, керівники змагань заявили: «Усі, хто причетний до «24 годин Нюрбургринг», сумують разом із родиною Юхи Міттінена. Суботня програма змагань не була відновлена на знак пошани до загиблого колеги». Окрім цього, результати перерваної гонки анульовано. Очікується, що недільна програма, включаючи основну чотиригодинну гонку о 14:00, відбудеться за розкладом, проте перед стартом о 13:00 буде оголошено хвилину мовчання. 

Нагадаємо, що ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП.

Читайте також

Фернандо Алонсо розпочав сезон з двох непротраплянь до очкової зони
Важлива подія. Стало відомо, чому пілот Формули-1 Алонсо пропустить початок Гранпрі Японії
26 березня, 01:11
Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
Ерік Вальнес повернеться на футбольне поле після дев'яти років паузи
Триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом
13 квiтня, 22:55
Від отриманих травм потерпіла померла на місці події
На Фастівщині під колесами потяга загинула жінка
13 квiтня, 17:22
Наймолодший борець з греко-римської боротьби Леон Козаченко
Трирічний борець із Київщини Леон Козаченко встановив унікальний рекорд
8 квiтня, 19:25
Олександру Леонову було 74 роки
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
5 квiтня, 21:17
Музичук без поразок пройшла перші шість ігор
Музичук здобула другу перемогу на Турнірі претенденток і повернула собі лідерство
5 квiтня, 10:56
Асану Джемілєву було 89 років
У Криму помер старший брат Мустафи Джемілєва
4 квiтня, 22:59
Скелетоніст Владислав Гераскевич залишився непохитним під час конфлікту з МОК
Батько Гераскевича розповів, як виникла ідея «шолома пам'яті»
24 березня, 18:32

Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині
Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині
Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу

Новини

Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
