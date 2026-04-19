Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині

Спортивна кар'єра Юхи Міттінена завершилася трагічно

Під час першої кваліфікаційної гонки в межах підготовки до марафону «24 години Нюрбургрингу» загинув 66-річний фінський пілот Юха Міттінен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів змагань.

Трагічна випадковість, що коштувала життя

Інцидент стався 18 квітня 2026 року на легендарній петлі Нордшляйфе, яка вкотре підтвердила свій статус однієї з найнебезпечніших трас світу. Аварія сталася приблизно через 25 хвилин після старту заїзду на третьому колі у секції між поворотом Клостерталь та виходом на Карусель. За попередніми даними, причиною масового зіткнення міг стати розлив мастила на трасі, що спричинило втрату зчеплення у цілої групи автомобілів.

Усього в інцидент залучило сім болідів різних класів, а основний удар прийшовся на BMW 325i, яким кермував Юха Міттінен. Дирекція гонки негайно вивісила червоні прапори, зупинивши змагання для проведення масштабних рятувальних робіт. Попри оперативне прибуття медиків та екстрену евакуацію до медичного центру, врятувати Юху Міттінена не вдалося, адже отримані травми виявилися несумісними з життям. Решта шість пілотів були доставлені до лікарень для обстеження; наразі повідомляється, що їхньому життю нічого не загрожує.

Реакція організаторів

У своїй заяві щодо інциденту, керівники змагань заявили: «Усі, хто причетний до «24 годин Нюрбургринг», сумують разом із родиною Юхи Міттінена. Суботня програма змагань не була відновлена на знак пошани до загиблого колеги». Окрім цього, результати перерваної гонки анульовано. Очікується, що недільна програма, включаючи основну чотиригодинну гонку о 14:00, відбудеться за розкладом, проте перед стартом о 13:00 буде оголошено хвилину мовчання.

