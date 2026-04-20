На війні загинув відомий український режисер
Тривалий час військовий-режисер вважався безвісти зниклим
Під Авдієвкою в боях з окупантами загинув відомий український режисер Ігор Малахов. Звістку про смерть митця повідомив його колега Володимир Тихий, пише «Главком».
Зазначається, що Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року. Військовий-режисер тривалий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно експерти ідентифікували тіло військового за допомогою ДНК-експертизи. Після чого підтвердилася зигибель Ігоря Малахова.
Прощання з режисером відбудеться 21 квітня 2026 року. О 10:00 пройде хвилина мовчання на Майдані Незалежності. О 10.40 Ігоря Малахова вшанують біля Оболонської РДА. Об 11:30 розпочнеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра й Павла на Берковецькому цвинтарі м. Києва (вул. Стеценка, 19). Церемонія поховання військового відбудеться на Алеї слави.
Ігор Малахов на фронті мав позивний «No Name» або «Михайлович». Про це розповів його побратим із 425 ОШП. «Він розказував, що працював у сфері журналістики. В останній час розповідав, що займався якоюсь документалкою, щось знімав, сюжети створював. Казав: «Я дороблю все, розповім». Ну, не судилося. Був творчою натурою: багато розповідав, що фотографує і буде редагувати. Був дуже активний. Він пішов, каже, захищати Батьківщину та дати майбутнє нащадкам, щоб вони жили у вільній Україні», – розповідав про Ігоря Малахова його побратим із позивним Пух.
До служби військовий займався режисурою. Серед робіт митця такі стрічки як «Голос Донбасу», «Як почалася війна. Хроніки, свідки» та інші.
Ігор Малахов – відомий український кінорежисер, документаліст, сценарист та історик. Режисер здобував освіту в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Всеросійському державному інституті кінематографії. У 2016 році фільм Ігоря Малахова «Уроки музики» став лауреатом Одеського кінофестивалю.
Також повідомлялося, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а 2022-го пішов добровольцем до війська та служив пілотом дронів.
Читайте також:
- На війні загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко
- На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
- На війні загинула операторка дронів, мисткиня і журналістка Лана Чорногорська
- На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
- На війні загинув оператор ТСН Євгеній Соловей
