Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На війні загинув відомий український режисер

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Режисер Ігор Малахов загинув на фронті 29 грудня 2023 року
фото: Тихий Володимир/Facebook

Тривалий час військовий-режисер вважався безвісти зниклим

Під Авдієвкою в боях з окупантами загинув відомий український режисер Ігор Малахов. Звістку про смерть митця повідомив його колега Володимир Тихий, пише «Главком».

Зазначається, що Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року. Військовий-режисер тривалий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно експерти ідентифікували тіло військового за допомогою ДНК-експертизи. Після чого підтвердилася зигибель Ігоря Малахова.

Прощання з режисером відбудеться 21 квітня 2026 року. О 10:00 пройде хвилина мовчання на Майдані Незалежності. О 10.40 Ігоря Малахова вшанують біля Оболонської РДА. Об 11:30 розпочнеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра й Павла на Берковецькому цвинтарі м. Києва (вул. Стеценка, 19). Церемонія поховання військового відбудеться на Алеї слави.

Ігор Малахов був відомим кінорежисером та документалістом
фото: Igor Malakhov/Facebook

Ігор Малахов на фронті мав позивний «No Name» або «Михайлович». Про це розповів його побратим із 425 ОШП. «Він розказував, що працював у сфері журналістики. В останній час розповідав, що займався якоюсь документалкою, щось знімав, сюжети створював. Казав: «Я дороблю все, розповім». Ну, не судилося. Був творчою натурою: багато розповідав, що фотографує і буде редагувати. Був дуже активний. Він пішов, каже, захищати Батьківщину та дати майбутнє нащадкам, щоб вони жили у вільній Україні», – розповідав про Ігоря Малахова його побратим із позивним Пух.

Ігор Малахов на фронті мав позивний «No Name»
фото: Igor Malakhov/Facebook

До служби військовий займався режисурою. Серед робіт митця такі стрічки як «Голос Донбасу», «Як почалася війна. Хроніки, свідки» та інші.

Ігор Малахов – відомий український кінорежисер, документаліст, сценарист та історик. Режисер здобував освіту в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Всеросійському державному інституті кінематографії. У 2016 році фільм Ігоря Малахова «Уроки музики» став лауреатом Одеського кінофестивалю.

Також повідомлялося, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а 2022-го пішов добровольцем до війська та служив пілотом дронів.

Читайте також:

Теги: кіно війна смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові будуть опановувавти воєнну науку вдома
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
22 березня, 15:59
Дим над містом після атаки РФ
Масована атака на Вінницю: є загиблий та поранені
24 березня, 19:02
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
29 березня, 15:59
Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення іранської влади
Україна відкинула звинувачення Ірану у «співучасті» у війні на боці США
30 березня, 22:11
Запроваджений механізм призначення (переміщення) не змінює умови повернення до служби після СЗЧ
Повернення військових після СЗЧ: Генштаб спростив процедуру
2 квiтня, 10:26
Світ чекає уповільнення зростання через війну на Близькому Сході
Глава МВФ попередила про глобальні економічні наслідки війни в Ірані
7 квiтня, 02:56
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Рятувальники ліквідували пожежі, провели обстеження територій та надали допомогу місцевим жителям
Ворог атакував дронами Краматорськ: є поранені (фото)
13 квiтня, 21:26
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
Україна впроваджує нову модель ведення війни – Міноборони
15 квiтня, 20:17

Шоу-біз

Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
На війні загинув відомий український режисер
На війні загинув відомий український режисер
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп
Оля Полякова обізвала свого чоловіка непристойним словом і зняла кліп
Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком
Відлуння суперскандалу. Менеджмент Палацу «Україна» жорстко поглузував над Віктором Павліком

Новини

Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua