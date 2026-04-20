На війні загинув відомий український режисер

Тривалий час військовий-режисер вважався безвісти зниклим

Під Авдієвкою в боях з окупантами загинув відомий український режисер Ігор Малахов. Звістку про смерть митця повідомив його колега Володимир Тихий, пише «Главком».

Зазначається, що Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року. Військовий-режисер тривалий час вважався зниклим безвісти. Нещодавно експерти ідентифікували тіло військового за допомогою ДНК-експертизи. Після чого підтвердилася зигибель Ігоря Малахова.

Прощання з режисером відбудеться 21 квітня 2026 року. О 10:00 пройде хвилина мовчання на Майдані Незалежності. О 10.40 Ігоря Малахова вшанують біля Оболонської РДА. Об 11:30 розпочнеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра й Павла на Берковецькому цвинтарі м. Києва (вул. Стеценка, 19). Церемонія поховання військового відбудеться на Алеї слави.

Ігор Малахов був відомим кінорежисером та документалістом фото: Igor Malakhov/Facebook

Ігор Малахов на фронті мав позивний «No Name» або «Михайлович». Про це розповів його побратим із 425 ОШП. «Він розказував, що працював у сфері журналістики. В останній час розповідав, що займався якоюсь документалкою, щось знімав, сюжети створював. Казав: «Я дороблю все, розповім». Ну, не судилося. Був творчою натурою: багато розповідав, що фотографує і буде редагувати. Був дуже активний. Він пішов, каже, захищати Батьківщину та дати майбутнє нащадкам, щоб вони жили у вільній Україні», – розповідав про Ігоря Малахова його побратим із позивним Пух.

Ігор Малахов на фронті мав позивний «No Name» фото: Igor Malakhov/Facebook

До служби військовий займався режисурою. Серед робіт митця такі стрічки як «Голос Донбасу», «Як почалася війна. Хроніки, свідки» та інші.

Ігор Малахов – відомий український кінорежисер, документаліст, сценарист та історик. Режисер здобував освіту в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова та Всеросійському державному інституті кінематографії. У 2016 році фільм Ігоря Малахова «Уроки музики» став лауреатом Одеського кінофестивалю.

Також повідомлялося, на фронті загинув оператор програми новин ТСН Євгеній Соловей, який з 2014 року знімав війну разом із воєнкорами, а 2022-го пішов добровольцем до війська та служив пілотом дронів.