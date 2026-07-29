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Мати, яка зрадила сина-військового, отримала 15 років в'язниці

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Мати, яка зрадила сина-військового, отримала 15 років в'язниці
За матеріалами СБУ суд засудив агентку ФСБ до 15 років позбавлення волі
фото: СБУ

Жінку затримали, коли вона обирала місце для закладання вибухівки

Мешканку Хмельниччини засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, співпрацю з ФСБ та підготовку теракту. Вона передавала російській спецслужбі координати підрозділу Збройних сил України, в якому служив її син. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Управління СБ України у Хмельницькій області.

За даними слідства, жінка працювала в охоронній фірмі та була завербована ФСБ після того, як залишала проросійські коментарі в Telegram-каналах.

«Після вербування вона передавала російській спецслужбі дані про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому проходив службу її син. Згодом агентка почала відстежувати місця дислокації мобільних вогневих груп, тренувальних центрів та запасних командних пунктів українських військ. Для цього жінка обходила обласний центр та прилеглу територію, де фотографувала об'єкти, імітуючи телефонну розмову», – повідомили в СБУ.

Для збору інформації засуджена обходила місто та його околиці, фотографуючи військові об'єкти під виглядом телефонної розмови.

Як встановили правоохоронці, згодом вона придбала компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який планувала закласти біля однієї з військових частин для дистанційного підриву.

Співробітники СБУ затримали жінку в червні 2025 року, коли вона обирала місце для встановлення вибухівки. Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами співпраці з ФСБ та комплектуючі до саморобного вибухового пристрою.

Суд визнав визнав жінку винною за ч. 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (готування до незаконного виготовлення вибухового пристрою) та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Хмельниччині ще одного агента РФ, який, за даними слідства, збирав координати українських оборонних підприємств і військових об'єктів для підготовки російських ракетно-дронових ударів. За інформацією спецслужби, фігурант передавав окупантам дані про заводи оборонно-промислового комплексу, а також намагався встановити місця базування українських військових.

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Теги: Хмельниччина СБУ російські агенти жінка Telegram

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