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Жителька Хмельниччини, яка передавала РФ дані про сина-військового, отримала вирок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Жителька Хмельниччини, яка передавала РФ дані про сина-військового, отримала вирок
Жителька Хмельниччини отримала 15 років за держзраду та підготовку теракту
фото: СБУ

У червні 2025 року правоохоронці викрили жінку під час збору інформації поблизу військового об'єкта

61-річну жительку Хмельницького району засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, підготовку теракту та низку інших злочинів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінку через Telegram завербував представник спецслужб РФ. Вона погодилася співпрацювати з ворогом і передавала інформацію про військові об'єкти, місця дислокації українських військових, а також об'єкти критичної та залізничної інфраструктури.

Серед переданих даних були відомості про її власного сина – військовослужбовця Збройних сил України, а також про його мобілізованого знайомого.

За інформацією прокуратури, зібрані фото- та відеоматеріали жінка надсилала куратору та отримувала за це винагороду – переважно по 4,5 тис. грн за виконане завдання. Крім того, вона збирала інформацію про волонтерські організації, їхнє місцезнаходження та керівників.

Жителька Хмельниччини, яка передавала РФ дані про сина-військового, отримала вирок фото 1
фото: Офіс генпрокурора

Згодом жінка погодилася за $5 тис. підготувати теракт на одному з військових об'єктів. За вказівками російського куратора вона придбала компоненти для виготовлення радіокерованого вибухового пристрою.

У червні 2025 року правоохоронці викрили її під час збору інформації поблизу військового об'єкта. Під час обшуку за місцем проживання вилучили складові для виготовлення вибухового пристрою.

Також встановлено, що засуджена адмініструвала інтернет-спільноту, де систематично поширювалися матеріали, які виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України, а також глорифікували її учасників.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, діях, спрямованих на захоплення державної влади, готуванні до незаконного виготовлення вибухового пристрою, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Вироком суду їй призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, у Харкові правоохоронці затримали двох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових. 

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Теги: військові державна зрада вирок Хмельниччина

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