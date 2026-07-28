Обіцяли легкий заробіток на криптовалюті: аферисти виманили в українців понад $1 млн

Серед ошуканих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі

Нацполіція: постраждали майже тисяча людей, організаторам загрожує до 12 років

Поліція викрила злочинну організацію, яка під виглядом «Української фінансової академії» пропонувала навчання інвестиціям у криптовалюту, а насправді виманювала в людей гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Як діяла схема

За даними слідства, рекламу фейкових курсів фігуранти розміщували у Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток. Далі все розгорталося за відпрацьованим сценарієм:

потенційна жертва залишала заявку на «навчання»;

менеджери з'ясовували її матеріальне становище й поступово входили в довіру;

так звані трейдери переконували переказати гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці;

на фіктивній платформі людині показували нібито отриманий прибуток, аби вона вкладала ще.

Схожі схеми зловмисники дедалі частіше маскують під освітні послуги. Нещодавно шахраї, приміром, запустили розсилку фейкових сертифікатів про завершення онлайн-курсів, полюючи на працівників держструктур та освітніх закладів.

Хто постраждав

Наразі поліція встановила 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим, тож кількість жертв може сягати майже тисячі. Загальна сума збитків – близько $1,11 млн.

Серед постраждалих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Дехто віддав аферистам кошти, відкладені на лікування чи придбання житла, а втративши заощадження, ще й оформлював кредити.

Обшуки, підозри та застава

У межах справи правоохоронці провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях, а також у Києві, Харкові й Івано-Франківську. Слідчі вилучили комп'ютери, телефони, автомобілі, носії інформації та інші речові докази, додали в Офісі генпрокурора.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (частини 4 і 5 статті 190 та частини 1 і 2 статті 255 Кримінального кодексу). За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, суд може призначити заставу в розмірі 40 млн грн кожному, ще одному – 1,5 млн грн. Слідчі та кіберполіцейські встановлюють інших учасників організації й усіх потерпілих.

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фото: Національна поліція України

Нагадаємо, шахрайство під виглядом офіційних установ в Україні набуло масового характеру. Нещодавно «Главком» повідомляв, що псевдоспівробітник СБУ ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн – справу вже передали до суду.