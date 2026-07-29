Прокуратура викрила схему ухилення від мобілізації: фото та відео кімнати, встеленої доларами

Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медичного центру

На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов'язаним, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 14,3 млн грн у різній валюті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до схеми причетні п'ятеро осіб: двоє лікарів – невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп'ютерного набору обласного медзакладу та цивільний спільник.

Слідство встановило, що водій і цивільний чоловік підшукували серед військовозобов'язаних охочих отримати відстрочку від мобілізації. Вартість такої «послуги» становила від $5 тис. до $8 тис.

фото: Офіс генпрокурора

Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медичного центру. Надалі операторка комп'ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Після цього чоловікам встановлювали групу інвалідності, яка давала право на відстрочку від мобілізації.

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Усіх учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад $243 тис., близько 750 тис. грн, понад €50 тис. та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна вартість вилучених коштів перевищує 14,3 млн грн.

⚖️ На Харківщині прокуратура та СБУ вилучили понад 14,3 млн грн готівки в учасників схеми з оформлення фіктивних інвалідностей



💰 Ціна "питання" - 5–8 тис. доларів США з особи.



✍️ За даними слідства, до схеми причетні невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій,… pic.twitter.com/buAvWXcqBs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 29, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Усім п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокурора чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу п'ятому фігуранту ще вирішується. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, а також осіб, які скористалися незаконною послугою.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією провела масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організатори оборудок вимагали від клієнтів до $25 тис.