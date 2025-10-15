Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
5 жовтня у Шевченківському районному суді Львова відбулося нове засідання щодо В'ячеслава Зінченка
фото: Суспільне

Допит відбудеться 21 жовтня

Суд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон постановив провести допит таємного свідка в режимі відеоконференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live

Допит таємного свідка, який має змінені анкетні дані та перебуває під державною охороною, відбудеться 21 жовтня.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що сьогоднішня дата засідання символічна: «Сьогодні, п’ятнадцятого жовтня, вбили Степана Бандеру. І сьогодні не випадково, що суд щодо вбивства Ірини Фаріон. Їхні ідеї – Бандери й Фаріон – будуть вічні. Насправді суд ухвалив клопотання прокурора, і таємний свідок буде допитаний. Я хочу наперед подякувати цьому свідку, який проявив гідність і не побоявся. Думаю, у «санітара общества» трохи тремтять коліна, бо свідок розповість усе, як бачив його у лісосмузі».

Зауважимо, що 15 жовтня у Шевченківському районному суді Львова відбулося нове засідання щодо В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Підозрюваний приліг в залі суду. На засіданні активно працювала група його підтримки.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Читайте також:

Теги: суд вбивство Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
21 вересня, 14:43
Войцех Ольшанський, відомий праворадикальний активіст, отримав покарання за поширення ненависті до українців та євреїв
Польща засудила проросійського радикала за антиукраїнські висловлювання
25 вересня, 10:32
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування»
Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у «лівійській справі»
25 вересня, 15:14
Батько Андрія Парубія розповідає про сина: «Він жив не для себе, не для сім’ї. Він все робив для держави»
Батько Парубія розповів, як попереджав сина про небезпеку
1 жовтня, 11:33
Прокурори та силовики через суди відновлюють групи інвалідності, втрачені після рішень держмедзакладу
Прокурори-інваліди беруть реванш: хіт-парад судових справ
2 жовтня, 10:38
Шуфрича звинувачують у держзраді
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
24 вересня, 18:55
ДНК-експертиза остаточно довела невинуватість чоловіка
Майже 40 років за ґратами: американець отримав рекордну компенсацію за помилку
25 вересня, 13:59
Саркозі планує подавати апеляцію, хоч і готовий сісти до в'язниці
Експрезидент Франції відреагував на свій п'ятирічний вирок
26 вересня, 09:02
Вбита у США Ірина Заруцька
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
4 жовтня, 21:28

Кримінал

Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал
Мобілізація чоловіка, який доглядав за хворим батьком. Офіс генпрокурора відреагував на скандал

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua