Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка

Допит відбудеться 21 жовтня

Суд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон постановив провести допит таємного свідка в режимі відеоконференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live

Допит таємного свідка, який має змінені анкетні дані та перебуває під державною охороною, відбудеться 21 жовтня.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що сьогоднішня дата засідання символічна: «Сьогодні, п’ятнадцятого жовтня, вбили Степана Бандеру. І сьогодні не випадково, що суд щодо вбивства Ірини Фаріон. Їхні ідеї – Бандери й Фаріон – будуть вічні. Насправді суд ухвалив клопотання прокурора, і таємний свідок буде допитаний. Я хочу наперед подякувати цьому свідку, який проявив гідність і не побоявся. Думаю, у «санітара общества» трохи тремтять коліна, бо свідок розповість усе, як бачив його у лісосмузі».

Зауважимо, що 15 жовтня у Шевченківському районному суді Львова відбулося нове засідання щодо В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Підозрюваний приліг в залі суду. На засіданні активно працювала група його підтримки.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.