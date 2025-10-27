Прем'єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям

Зьодер закликав скасувати допомогу для українських біженців у Німеччині

Глава ХСС та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер дав велике інтерв'ю для Bild, в якому обговорив питання допомоги для українських біженців, передає «Главком».

Зьодер підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

Окрім цього, він звернув увагу на необхідність контролювати і значно скоротити кількість молодих чоловіків, що прибувають з України. За його словами, цей потік людей росте дуже швидко, і влада повинна взяти ситуацію під контроль.

Раніше вже повідомлялось, що лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) вимагає, щоб українські біженці отримували скорочену соціальну допомогу. Це має поширюватися як на тих, хто нещодавно прибув до Німеччини, так і на українських біженців, які мешкають у країні вже багато років.

До слова, більшість громадян Німеччини висловлюються проти виплати допомоги з безробіття (Bürgergeld) українським біженцям, згідно з результатами нового опитування INSA, проведеного для видання Bild. Лише 17% опитаних підтримують надання цієї допомоги українцям, тоді як 66% виступають проти.

Нагадаємо, Зьодер також виступив з пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.