У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи

У квітні 2022 року вчителька розповідала учням, що «у Києві немає війни»

Чеська вчителька Мартіна Беднаржова, яка заперечувала злочини Росії в Україні, не змогла оскаржити покарання у суді. На жінку чекає позбавлення волі на умовний термін. Про це пише «Главком» із посиланням на «ČTK» .

Повідомляється, що апеляційний суд Чехії призначив Мартіні Беднаржовій умовний термін на 7 місяців. Крім цього, вчительці заборонили працювати із дітьми, вона також має пройти курс підвищення медіаграмотності.

Ба більше, якщо Беднаржова не буде відвідувати курс, їй може загрожувати посилення та зміна вигляду покарання на безумовне позбавлення волі. «Сьогоднішнє рішення апеляційного суду є гарною новиною про те, що в нашій країні не можна безкарно поширювати дезінформацію про війну в Україні й ті жахливі злочини, які там вчиняє Російська Федерація», – висловився щодо рішення суду прокурор.

Апеляційний суд Чехії призначив Мартіні Беднаржовій умовний термін Фото: Павел Камарит/ЧТК

Вирок суду також прокоментував адвокат Мартіни Беднаржової, він зазначив, що передбачав таке рішення апеляційного засідання. Адвокат обвинуваченої також висловив своє розчарування щодо цього. «Це сумний день для чеської юстиції, ми є першою країною в ЄС, яка засудила людину за таке… Звичайно, ми подамо апеляцію і, можливо, конституційну скаргу», – додав він.

Цей інцидент почався ще у квітні 2022 року, тоді Мартіна Беднаржова на своїх уроках виправдовувала криваві дії Росії на території України, та казала, що в Києві немає війни. Також вчителька розповідала дітям про те, що українці живцем здирають шкіру з російського населення, а також вбивають дітей на окупованому Донбасі. До того ж Беднаржова говорила про українські нацистські угруповання, що нищать росіян та заявляла про те, що державне телебачення є упередженим.