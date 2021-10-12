Пандемія на окупованій Луганщині: бойовики ізолюють старих та малих

Людей старше 65 років посадять на самоізоляцію

На території окупованої Луганщини – так званої «ЛНР» – бойовики запроваджують посилені обмеження. Про це повідомила «пресслужба» підконтрольної Росії влади.

У школах «ЛНР» до 22 жовтня оголосили дострокові осінні шкільні канікули.

На дистанційний режим роботи переходять:

вищі навчальні заклади;

заклади середньої спеціальної освіти;

установи додаткової освіти;

клубні установи культури;

дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів переводять навчально-тренувальний процес в дистанційний формат.

Із 13.10.2021 до особливого розпорядження заборонили роботу розважальних закладів, парків культури і відпочинку, установ культури, гастролювання артистів, проведення фізкультурних заходів і спортивних заходів, стадіонів та інших спортивних закладів, роботу підприємств громадського харчування всіх форм власності, за винятком обслуговування на винос.

Також обмежать транспортні пасажирські перевезення, будуть здійснювати перевірки дотримання «масочного режиму», а працівників рекомендують перевести на дистанційний режим роботи.

Людям старше 65 років наказано ізолюватися вдома.

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