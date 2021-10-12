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    Пандемія на окупованій Луганщині: бойовики ізолюють старих та малих

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    У ОРДЛО лютує коронавірус - Пандемія на окупованій Луганщині: бойовики ізолюють старих та малих
    У ОРДЛО лютує коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Людей старше 65 років посадять на самоізоляцію

    На території окупованої Луганщини – так званої «ЛНР» – бойовики запроваджують посилені обмеження. Про це повідомила «пресслужба» підконтрольної Росії влади.

    У школах «ЛНР» до 22 жовтня оголосили дострокові осінні шкільні канікули.

    На дистанційний режим роботи переходять:

    • вищі навчальні заклади;
    • заклади середньої спеціальної освіти;
    • установи додаткової освіти;
    • клубні установи культури;
    • дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів переводять навчально-тренувальний процес в дистанційний формат.

    Із 13.10.2021 до особливого розпорядження заборонили роботу розважальних закладів, парків культури і відпочинку, установ культури, гастролювання артистів, проведення фізкультурних заходів і спортивних заходів, стадіонів та інших спортивних закладів, роботу підприємств громадського харчування всіх форм власності, за винятком обслуговування на винос.

    Також обмежать транспортні пасажирські перевезення, будуть здійснювати перевірки дотримання «масочного режиму», а працівників рекомендують перевести на дистанційний режим роботи.

    Людям старше 65 років наказано ізолюватися вдома.

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    Теги: ЛНР школа ОРДЛО канікули харчування перевезення
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    Пандемія на окупованій Луганщині: бойовики ізолюють старих та малих