Пандемія на окупованій Луганщині: бойовики ізолюють старих та малих
Людей старше 65 років посадять на самоізоляцію
На території окупованої Луганщини – так званої «ЛНР» – бойовики запроваджують посилені обмеження. Про це повідомила «пресслужба» підконтрольної Росії влади.
У школах «ЛНР» до 22 жовтня оголосили дострокові осінні шкільні канікули.
На дистанційний режим роботи переходять:
- вищі навчальні заклади;
- заклади середньої спеціальної освіти;
- установи додаткової освіти;
- клубні установи культури;
- дитячо-юнацькі спортивні школи усіх типів переводять навчально-тренувальний процес в дистанційний формат.
Із 13.10.2021 до особливого розпорядження заборонили роботу розважальних закладів, парків культури і відпочинку, установ культури, гастролювання артистів, проведення фізкультурних заходів і спортивних заходів, стадіонів та інших спортивних закладів, роботу підприємств громадського харчування всіх форм власності, за винятком обслуговування на винос.
Також обмежать транспортні пасажирські перевезення, будуть здійснювати перевірки дотримання «масочного режиму», а працівників рекомендують перевести на дистанційний режим роботи.
Людям старше 65 років наказано ізолюватися вдома.