Апеляція Вищого антикорупційного суду змінила вирок Насірову: подробиці

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу та змінила вирок колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду змінила вирок колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову у частині вирішення цивільного позову у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Суд постановив стягнути з нього ще матеріальну шкоду у розмірі понад 11 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Повідомляється, що колегія суддів розглянула апеляційну скаргу представника АТ «Укргазвидобування». Раніше, у жовтні 2025 року, суд першої інстанції визнав Насірова винним, але відмовив у задоволенні позову про відшкодування майна.

Апеляційна палата переглянула це рішення:

З ексголови Державної фіскальної служби віришено стягнути 11 248 833 грн матеріальної шкоди.

Вирок у частині позбавлення волі залишено без змін – 6 років ув'язнення.

«За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу та змінила вирок у частині вирішення цивільного позову. Суд апеляційної інстанції постановив стягнути з ексочільника Державної фіскальної служби матеріальну шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, у розмірі 11 248 833 грн. В іншій частині апеляційну скаргу залишено без задоволення, а вирок – без змін», – йдеться у повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржене у Верховному Суді.

Нагадамо, у2017 році НАБУ оголосило Роману Насірову підозру в зловживанні владою. За версією слідства, впродовж 2015-2016 років він допомагав ухилятися від податків компаніям Олександра Онищенка – народного депутата двох скликань та фігуранта іншої гучної корупційної справи. Через це держава зазнала збитків на 2 млрд грн.

Онищенко, за версією слідства, організував корупційну схему з розкрадання грошей у державної компанії «Укргазвидобування».

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову у справі про хабар від бізнесмена Олега Бахматюка. Колегія суддів зменшила заставу з 55 млн до 27,5 млн грн. Сторона захисту просила змінити запобіжний захід на особисте зобов’язання, оскільки Насіров і так відбуває покарання у СІЗО в іншій справі. Йдеться про участь в «газовій схемі» екснардепа Олександра Онищенка. Також на засіданні захисник озвучив намір подати касаційну скаргу на цей вирок.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок екскерівнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, який передбачає шість років позбавлення волі. Суд частково задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту, однак ключове рішення не змінив.

Слідство встановило, що Насіров причетний до незаконного розстрочення податкового боргу та рентних платежів компаніям, пов’язаним із народним депутатом Олександром Онищенком. Унаслідок цих рішень держава зазнала збитків на суму близько 2 млрд грн.