Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях

Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Національна поліція України розпочала комплексні перевірки у регіонах, де 20 травня було викрито посадовців поліції на злочинних схемах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«За дорученням голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції – Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

«Метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу. Позиція керівництва НПУ залишається незмінною – жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського», – наголосила Нацполіція.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора за сприяння міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили протиправну діяльність посадовців окремих регіональних підрозділів поліції. 

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергія Безпалька;
  • ⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка;
  • першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області Іллю Гулеватого;
  • водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який за версією слідства, виконував роль посередника.

До слова, під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, п'ять швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом керівництвом Національної поліції було відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди. Своєю чергою МВС повідомило, що також звільнено водія ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України», який фігурує у розслідуванні.

