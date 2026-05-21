Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО
фото: скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Єрмак повідомив, що продовжуватиме їздити на фронт і для цього щоразу звертатиметься за відповідним дозволом до слідства

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Це означає, що застосований до Єрмака запобіжний захід у вигляді застави у 140 млн грн продовжує діяти. Зокрема, щодо нього діє низка зобов'язань, визначена судом: Єрмаку заборонено покидати територію Києва без згоди прокурора, суду або слідчого; носити електронний браслет; здати закордонні паспорти на зберігання до відповідного органу влади.

У коментарі ЗМІ Єрмак повідомив, що продовжуватиме їздити на фронт і для цього щоразу звертатиметься за відповідним дозволом до слідства.

Також у судовій залі Андрій Єрмак показав електронний браслет, який носить згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду. Зокрема, він розповів, чим займався у СІЗО та як вдалося потрапити у камеру поліпшених умов.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Згодом 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн.

На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрію Коболєву інкриміновано незаконне отримання премії за перемогу «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
30 квiтня, 16:09
У справі проходить депутат Київської міської ради Ігор Галайчук та його дружина
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
Тимошенко підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам
«Справа розсипається». Тимошенко відреагувала на рішення Антикорупційного суду
7 травня, 20:05
Андрій Єрмак фігурує у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом
Єрмак розказав, чим він володіє
12 травня, 19:58
Найбільший внесок за Андрія Єрмака внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
За Єрмака почали вносити заставу: ЗМІ назвали імена
14 травня, 15:54
До колишнього віцепрем’єр-міністра було застосовано запобіжний захід у листопаді 2025 року у межах справи «Мідас»
Стало відомо, чи буде арешт Чернишова після Єрмака
14 травня, 16:58
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Єрмак на вихідні залишається у СІЗО: заставу не встигли переказати
16 травня, 00:40
Єрмак каже, що у СІЗО читав книжку про Трампа
Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру
Сьогодні, 16:17
Миронюк є одним із ключових фігурантів операції «Мідас»
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
12 травня, 13:07

Кримінал

Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку
Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях
Справа про корупцію. Нацполіція розпочала комплексні перевірки у трьох областях
Єрмак показав електронний браслет, який носить за рішенням суду (фото)
Єрмак показав електронний браслет, який носить за рішенням суду (фото)
Віденський суд зобов'язав екснардепа видалити публікації про «схему» в Ощадбанку
Віденський суд зобов'язав екснардепа видалити публікації про «схему» в Ощадбанку
Андрій Єрмак прибув до суду, де розглядатиметься апеляція у його справі (відео)
Андрій Єрмак прибув до суду, де розглядатиметься апеляція у його справі (відео)
Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри подарував квартиру синові-детективу НАБУ
Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри подарував квартиру синові-детективу НАБУ

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua