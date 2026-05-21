Суд залишив без змін запобіжний захід Єрмаку

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Єрмак повідомив, що продовжуватиме їздити на фронт і для цього щоразу звертатиметься за відповідним дозволом до слідства

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Це означає, що застосований до Єрмака запобіжний захід у вигляді застави у 140 млн грн продовжує діяти. Зокрема, щодо нього діє низка зобов'язань, визначена судом: Єрмаку заборонено покидати територію Києва без згоди прокурора, суду або слідчого; носити електронний браслет; здати закордонні паспорти на зберігання до відповідного органу влади.

У коментарі ЗМІ Єрмак повідомив, що продовжуватиме їздити на фронт і для цього щоразу звертатиметься за відповідним дозволом до слідства.

Також у судовій залі Андрій Єрмак показав електронний браслет, який носить згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду. Зокрема, він розповів, чим займався у СІЗО та як вдалося потрапити у камеру поліпшених умов.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Згодом 18 травня колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.