На Хмельниччині невідомий розстріляв поліцейських. В області введено план перехоплення

glavcom.ua
Поліція шукає зловмисника
фото: Нацполіція України
Поліція Хмельниччини встановлює місцеперебування чоловіка, причетного до нападу на поліціянтів

Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Що відомо станом на зараз

За повідомленням правоохоронців, подія сталася близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської громади. Під час перевірки документів у водія, якого суд позбавив права керування транспортними засобами, чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік.

Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження. 

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Напади та стрілянина в поліцейських в Україні

  • Теракт у Голосіївському районі Києва (18 квітня 2026 року: Озброєний карабіном Дмитро Васильченко відкрив вогонь по перехожих (загинуло 7 цивільних осіб). Під час штурму супермаркету, де він забарикадувався, зловмисник вчинив збройний опір та обстріляв спецпризначенців. Нападника ліквідували. Перший патрульний екіпаж, який прибув на місце події, втік, через що двоє поліцейських наразі перебувають у СІЗО.
  • Загибель чотирьох правоохоронців на Черкащині (27 січня 2026 року): оперативники та бійці роти особливого призначення прибули до села Нехворощ для затримання 59-річного ветерана Сергія Русінова, якого розшукували за замах на вбивство. Підозрюваний помітив поліцію, одягнув бронежилет, забрав автоматичну зброю та втік у лісопосадку. Звідти він влаштував засідку та відкрив щільний вогонь на ураження. Кулі влучили правоохоронцям у шию, внаслідок чого чотири поліцейських загинули.
  • Вогнепальне поранення в Одесі (25 березня 2026 року): Під час стандартної перевірки документів водій транспортного засобу раптово відкрив прицільний вогонь по патрульних. Двоє поліцейських отримали серйозні поранення. Стрільцем виявився чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

«Главком» писав, що у Світловодську на Кіровоградщині поліція затримала посадовця міської ради, який влаштував стрілянину безпосередньо у приміщенні мерії. У результаті інциденту двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, у Черкасах поліція встановила чоловіка, який відкрив стрілянину після конфлікту з дітьми. За даними правоохоронців, причиною сварки стало те, що неповнолітні зривали бузок біля його будинку. Як повідомили у поліції Черкаської області, після невдалої спроби наздогнати дітей чоловік виніс з дому пістолет та відкрив стрілянину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

