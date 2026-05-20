На Хмельниччині попрощалися із молодою парою, яка загинула під колесами BMW

На Хмельниччині провели в останню путь Лізу та Дмитра, які загинули під час ДТП

Закохані нещодавно почали жити разом і планували весілля, однак їхнє життя трагічно обірвала ДТП

У селі Самчики на Хмельниччині провели в останню путь 21-річну Єлизавету Бучинську та 24-річного Дмитра Червякова, які загинули внаслідок смертельної ДТП у Хмельницькому. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Перший Подільський», пише «Главком».

Трагедія сталася ввечері 16 травня на вулиці Кам’янецькій поблизу торгового центру «Оазис». За даними слідства, 20-річний водій автомобіля BMW X4 виїхав на зустрічну смугу, а потім на тротуар, де збив двох пішоходів. Після цього авто врізалося у бетонну електроопору.

21-річна Ліза загинула на місці аварії. Дмитра у тяжкому стані госпіталізували, однак врятувати його не вдалося – хлопець помер у лікарні.

Як повідомляє телеканал «Перший Подільський», Ліза була родом із Самчиків. Після ранньої втрати матері її разом із молодшою сестрою виховували батько та бабуся. Рідні та друзі згадують дівчину як щиру, добру та життєрадісну людину.

Дмитро родом із Сумської області. Із Лізою вони познайомилися у Хмельницькому та нещодавно почали жити разом. Пара будувала плани на майбутнє та готувалася до весілля.

Єлизавету Бучинську та Дмитра Червякова поховали поруч на місцевому кладовищі. Єлизавету провели в останню путь у весільній сукні та фаті, а Дмитра у костюмі.

Згодом стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід водію, який збив на смерть двох людей у Хмельницькому. До 20-річного підозрюваного, водія BMW X4 Олега Гриба застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави.

Під час засідання підозрюваний повідомив, що перед зіткненням з електроопорою та збиттям двох пішоходів, йому стало зле і він пригальмував. Уточнив, що хворіє на епілепсію. При цьому на запитання судді, чи має він групу інвалідності, відповів, що ні.

Адвокат підозрюваного Володимир Прядун додав: ні алкоголю, ні наркотичних засобів у крові його клієнта не виявлено. Підозрюваний доповнив адвоката: після вчинення летальної аварії він у супроводі слідчого відвідав медзаклад, який не виявив ознак алкогольного чи наркотичного спʼяніння.