Молодик «позичив» дитину, щоб виїхати за кордон

20-річний житель Закарпаття видавав себе за багатодітного батька

На кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили молодого чоловіка, який вдавав із себе багатодітного батька. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Під час перетину кордону 20-річний житель Закарпаття надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей.

У ході перевірки документів прикордонники з’ясували, що одне зі свідоцтв, згідно з яким закарпатець нібито став батьком ще у 15 років, належить дитині його товариша, який, до того ж, є повним тезкою пред’явника.

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Молодик надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей фото: Держприкордонслужба

Відтак, молодику було відмовлено у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 357 КК України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження», прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.