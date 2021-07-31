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    У Київ знову заборонять в’їзд вантажівок через спеку

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    Буде заборонений в&rsquo;їзд вантажівок вагою понад 24 тонни - У Київ знову заборонять в’їзд вантажівок через спеку
    Буде заборонений в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни
    Фото з відкритих джерел

    Про зняття обмежень буде повідомлено додатково

    З 11:00 у Київ обмежать в’їзд великовагового транспорту. Обмеження запроваджують у зв’язку зі спекою

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

    Зокрема, буде заборонений в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

    Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

    Нагадаємо, 18 липня, з 10:30 обмежили в’їзд у Київ великовагового транспорту. Рішення прийняте у зв’язку зі спекою.

    Як повідомлялося, Центр організації дорожнього руху в Києві на прохання місцевих мешканців внесли зміни до ОДР в Голосіївському районі, заборонивши в’їзд вантажного транспорту з проспекту Валерія Лобановського, Деміївської та Козацької вулиць до мікрорайону Ширма.

    Теги: Київ спека повітря негода
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    У Київ знову заборонять в’їзд вантажівок через спеку