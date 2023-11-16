Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему
Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу
фото: МВС

Мешканка Одеської області сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією слідства, незаконну схему організувала 34-річна мешканка Одеської області. Вона сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон. Також вона шукала жінок з потрібною групою інвалідністю віком від 18 до 57 років, які за гроші погодяться укласти фіктивний шлюб. За свої послуги організаторка брала з військовозобов'язаних чоловіків $4,5 тис.

5 фото
На весь екран
Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори
фото: МВС

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції кажуть, що фіктивна дружина перетинала кордон України разом із ухилянтом. Невдовзі вона поверталася в Україну де через деякий час розлучалася із чоловіком.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу. Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори.

Зазначається, що організаторці схеми та жінці з інвалідністю, яка погодилася укласти фіктивний шлюб повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Їм загрожує ув'язнення на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

Читайте також: Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
Теги: МВС шлюб мобілізація Одещина ухилянти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для оскарження рішення через суд у особи є шість місяців з момента його винесення
Як оскаржити рішення ВЛК, якщо мобілізують непридатного? Роз’яснення
17 жовтня, 09:08
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Ворожі дрони атакували Одещину
17 жовтня, 06:19
Запуск реєстра «Оберіг» не означає, що мобілізація стане електронною
Чи будуть в Україні надсилати повістки через «Дію»? Відповідь Мінцифри
24 жовтня, 17:14
Підставою для змін стало рішення РНБО, яке ввів у дію указ президента України
Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби
27 жовтня, 17:46
Відмова від підпису у повістці не звільняє від зобов'язань та можливих наслідків
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
6 листопада, 08:28
Обвинувачений повідомив, що після переїзду на Західну Україну, почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму
8 листопада, 12:40
Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки
Переправлення ухилянтів за кордон: скільки зловмисників потрапило до в'язниці
9 листопада, 17:43
У Чорноморську Одеської області п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
30 жовтня, 11:03
На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»
На Одещині чоловік кинув гранату у мікроавтобус. Поліція ввела операцію «Сирена»
9 листопада, 15:32

Новини

Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему
Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему
Побиття чоловіка працівниками військкомату в Одесі. ДБР розпочало розслідування
Побиття чоловіка працівниками військкомату в Одесі. ДБР розпочало розслідування
Енергетики ДТЕК повернули світло майже 40 тис родин після негоди
Енергетики ДТЕК повернули світло майже 40 тис родин після негоди
РФ атакувала Одещину ракетами і дронами, є прильоти (фото)
РФ атакувала Одещину ракетами і дронами, є прильоти (фото)
Росіяни надвечір обстріляли Одещину. Є влучання і постраждалі
Росіяни надвечір обстріляли Одещину. Є влучання і постраждалі
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
14K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
9421
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6989
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4532
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ
4255
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям

Новини

ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту