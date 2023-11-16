Тамада для ухилянтів. Одеситка вигадала бізнес-схему

Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу

Мешканка Одеської області сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон

В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. Чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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За інформацією слідства, незаконну схему організувала 34-річна мешканка Одеської області. Вона сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон. Також вона шукала жінок з потрібною групою інвалідністю віком від 18 до 57 років, які за гроші погодяться укласти фіктивний шлюб. За свої послуги організаторка брала з військовозобов'язаних чоловіків $4,5 тис.

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Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори фото: МВС

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції кажуть, що фіктивна дружина перетинала кордон України разом із ухилянтом. Невдовзі вона поверталася в Україну де через деякий час розлучалася із чоловіком.

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Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу. Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори.

Зазначається, що організаторці схеми та жінці з інвалідністю, яка погодилася укласти фіктивний шлюб повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Їм загрожує ув'язнення на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації.

В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

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Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.