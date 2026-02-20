На Буковині затримано ексвійськового, який кинув гранату в поліцейських

23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані

Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських у місті Сторожинець Чернівецької області, затримано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Подія сталася 19 лютого о 22:50 у місті Сторожинець. Під час реагування на виклик чоловік кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.

Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані – за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

Поліцейські встановили та затримали нападника цієї ж ночі. Крім того, у ході огляду його транспортного засобу виявлено й інші небезпечні предмети.

«Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських – це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності», – наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Зловмисником виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. За місцем проживання фігуранта проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у місті Сторожинець Чернівецької області стався напад на правоохоронців. Пізно ввечері, о 22:50, невідома особа кинула вибуховий пристрій у бік службового автомобіля поліції.