Затримано футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем
фото: Національна поліція України

Під час конфлікту футболіст завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК

Поліцейські затримали футболіста Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

За даними слідства, у Бучанському районі під час конфлікту футболіст завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що Колесник, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після він навмисно вдарив кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного футболіста затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Керівництво клубу, у якому грав чоловік, після інциденту прийняло рішення про його звільнення.

Нагадаємо, Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем. У ролику він завдав удару в обличчя людині у військовій формі. Після розголосу футболіст видалив сторіз і заблокував доступ до сторінки.

На витівку Колесника оперативно відреагувало керівництво «Колоса». Для початку форварда усунули від тренувального процесу. Юристи клубу вже працюють над розірванням контракту нападника дубля.

Також Київський обласний ТЦК та СП відреагував на побиття військового нападником ковалівського «Колоса» Данилом Колесником.

Теги: ТЦК ФК «Колос» (Ковалівка) Національна поліція України бійка

