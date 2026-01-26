Головна Київ Новини
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту

Ірина Міллер
Чоловік поводився агресивно та відкрито погрожував застосувати гранату проти поліцейських та оточуючих
На законні вимоги покласти зброю правопорушник не реагував

У селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Інцидент стався сьогодні на вулиці Центральній. Перехожі помітили невідомого з предметом, схожим на бойову гранату, і негайно викликали правоохоронців.

Прибувши на місце, патрульні виявили чоловіка, який дійсно тримав у руках боєприпас. На законні вимоги покласти зброю правопорушник не реагував. Навпаки – він поводився агресивно та відкрито погрожував застосувати гранату проти поліцейських та оточуючих.

Аби відвернути загрозу життю людей, один із інспекторів патрульної поліції прийняв рішення про застосування табельної вогнепальної зброї.

«Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення. Поліцейські викликали швидку допомогу, наразі чоловіка госпіталізовано», – зазначили у відомстві.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі. 1 липня 2025 року у спальні квартири у місті Хмельницькому 34-річний чоловік дістав із тумбочки ручну бойову гранату, передав її співмешканці й висмикнув запобіжне кільце, привівши у бойову готовність. Жінка не втримала її в руці – граната упала поряд і вибухнула. Під час розгляду справи у суді першої інстанції обвинувачений пояснив свої дії наміром «ефектно зробити пропозицію» дівчині. Утім, суд його душевний порив не оцінив та покарав трьома роками позбавлення волі.

1 грудня столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років за ґратами. До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. 

Теги: поранення поліція Київщина граната

