На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту

На законні вимоги покласти зброю правопорушник не реагував

У селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Інцидент стався сьогодні на вулиці Центральній. Перехожі помітили невідомого з предметом, схожим на бойову гранату, і негайно викликали правоохоронців.

Прибувши на місце, патрульні виявили чоловіка, який дійсно тримав у руках боєприпас. На законні вимоги покласти зброю правопорушник не реагував. Навпаки – він поводився агресивно та відкрито погрожував застосувати гранату проти поліцейських та оточуючих.

Аби відвернути загрозу життю людей, один із інспекторів патрульної поліції прийняв рішення про застосування табельної вогнепальної зброї.

«Унаслідок цього правопорушник отримав вогнепальні поранення. Поліцейські викликали швидку допомогу, наразі чоловіка госпіталізовано», – зазначили у відомстві.

На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції та патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

