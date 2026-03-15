Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці

glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину

 

Злочинний напад на суддю у місті Дніпрі, яка з важкою травмою голови тепер перебуває в лікарні, став підставою для відкриття одразу двох кримінальних проваджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Правоохоронці уточнили, що 13 березня близько 17:00 у Соборному районі міста на жінку, яка вийшла з авто, напали невідомі, після чого зникли з місця події на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

«У місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину», – повідомили у поліції.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України (замах на незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 377 КК України (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі троє чоловіків у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили жінку по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.

Нагадаємо, днями головою нового складу Ради суддів України обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. 

