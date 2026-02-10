Головна Вінниця Новини
Приніс гранату в кафе у Вінниці: 25-річному чоловіку загрожує тюрма

Встановлюється джерело походження боєприпасів
фото: Нацполіція

За місцем проживання чоловіка поліцейські провели обшук, під час якого вилучили ще дві гранати

У Вінниці чоловік прийшов з гранатою до кафе. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

«Повідомлення про відвідувача з гранатою надійшло до поліції 9 лютого від працівників закладу. На місце події одразу виїхали спецпризначенці поліції та затримали зловмисника. У 25-річного вінничанина вилучили бойову гранату із запалом», – йдеться у повідомленні.

За місцем проживання фігуранта поліцейські також провели невідкладний обшук, під час якого вилучили ще дві гранати із запалами. Мета зберігання та походження боєприпасів встановлюється.

До повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.

