У Львові п'яний водій без прав віз тхора на поїзд (відео)

У Львові патрульні допомогли тхору встигнути на поїзд після затримання водія

Чоловік, який віз тварину на вокзал, виявився позбавленим права керування та мав ознаки наркотичного сп’яніння

У Львові патрульні зупинили водія скутера без номерного знаку, який поспішав на вокзал, щоб передати тхора на потяг до Києва. Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами. Крім того, у нього були ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області, пише «Главком».

Водій відмовився проходити перевірку у встановленому законом порядку, після чого його відсторонили від керування та передали слідчим. Під час спілкування чоловік пояснив, що поспішає на вокзал, адже має передати тхора, якого повинні відправити потягом до столиці.

Тож патрульні вирішили допомогти пухнастому пасажиру і доставили його на вокзал, щоб тварина не пропустила свою подорож.

На водія склали кілька адміністративних матеріалів, зокрема:

протокол за керування у стані сп’яніння втретє протягом року,

протокол за керування без права на це,

постанову за порушення вимог щодо номерних знаків.

Також у діях чоловіка правоохоронці побачили ознаки невиконання рішення суду, тому справу передали слідчим.

Нагадаємо, у Львові інструктора автошколи патрульні оштрафували за непристебнутий ремінь.