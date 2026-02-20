У Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських

Унаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення

У місті Сторожинець Чернівецької області стався напад на правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Пізно ввечері, о 22:50, невідома особа кинула вибуховий пристрій у бік службового автомобіля поліції. За попередніми даними експертів, зловмисник міг використати бойову гранату.

Внаслідок інциденту двоє співробітників поліції, які перебували в авто, отримали поранення різного ступеня важкості. Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів, їм надається вся необхідна допомога.

Через надзвичайну подію в регіоні розгорнуто поліцейську спецоперацію. На місці вибуху працюють криміналісти та слідчо-оперативні групи, які встановлюють особу нападника та мотиви злочину. Правоохоронці закликають громадян бути пильними, поки тривають пошукові заходи.

Як відомо, у Києві затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення.

Нагадаємо, у селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.