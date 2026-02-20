Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 20 лютого 2026 року

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, російське місто Сочі атакували безпілотники, у Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських, президент США Дональд Трамп назвав арешт експринца Ендрю ганьбою.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 лютого:

В окупованому Криму пролунали вибухи

фото з відкритих джерел

У ніч на 20 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів поблизу стратегічних військових об'єктів – аеродромів «Бельбек» під Севастополем та «Саки» в Новофедорівці. Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту безпілотників, активну стрілянину та роботу прожекторів, що намагалися виявити цілі в небі.

Особливо гучно було в районі Севастополя. Очевидці зафіксували в небі спалахи. За попередніми даними, з аеродрому «Бельбек» на перехоплення повітряних цілей піднімався російський винищувач. Свідки повідомляють, що літак здійснив пуск ракети, яка, ймовірно, не влучила в ціль, після чого винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії. Також повідомлялося про потужний вибух над Андріївкою та роботу ППО над західним узбережжям півострова.

Безпілотники атакували Сочі

фото з відкритих джерел

У російському місті Сочі в ніч на 20 лютого пролунала серія вибухів.

За повідомленнями місцевих джерел та очевидців, над містом працювали системи протиповітряної оборони, намагаючись відбити атаку безпілотників. Мешканці різних районів міста повідомили щонайменше про п’ять гучних звуків, яким передував характерний звук двигунів БпЛА. Повітряна тривога в Сочі оголошувалася чотири рази.

У Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських

фото з відкритих джерел

У місті Сторожинець Чернівецької області стався напад на правоохоронців.

Невідома особа кинула вибуховий пристрій у бік службового автомобіля поліції. За попередніми даними експертів, зловмисник міг використати бойову гранату.

Трамп назвав арешт експринца Ендрю ганьбою

фото: AP

Президент Дональд Трамп висловив обурення арештом Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, назвавши цей епізод «ганьбою» для британської королівської родини.

На запитання журналістиів про те, чи відбудуться подібні арешти у Сполучених Штатах, Трамп відмовився і наполягав, що його виправдали за будь-які правопорушення щодо Джеффрі Епштейна.

«У певному сенсі я експерт, бо мене повністю виправдали», – сказав Трамп. «Я насправді можу дуже добре про це говорити».

Інші важливі новини: