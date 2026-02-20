Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 20 лютого 2026 року

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, російське місто Сочі атакували безпілотники, у Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських, президент США Дональд Трамп назвав арешт експринца Ендрю ганьбою.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 лютого:

В окупованому Криму пролунали вибухи

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

У ніч на 20 лютого в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів поблизу стратегічних військових об'єктів – аеродромів «Бельбек» під Севастополем та «Саки» в Новофедорівці. Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту безпілотників, активну стрілянину та роботу прожекторів, що намагалися виявити цілі в небі.

Особливо гучно було в районі Севастополя. Очевидці зафіксували в небі спалахи. За попередніми даними, з аеродрому «Бельбек» на перехоплення повітряних цілей піднімався російський винищувач. Свідки повідомляють, що літак здійснив пуск ракети, яка, ймовірно, не влучила в ціль, після чого винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії. Також повідомлялося про потужний вибух над Андріївкою та роботу ППО над західним узбережжям півострова.

Безпілотники атакували Сочі

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

У російському місті Сочі в ніч на 20 лютого пролунала серія вибухів. 

За повідомленнями місцевих джерел та очевидців, над містом працювали системи протиповітряної оборони, намагаючись відбити атаку безпілотників. Мешканці різних районів міста повідомили щонайменше про п’ять гучних звуків, яким передував характерний звук двигунів БпЛА. Повітряна тривога в Сочі оголошувалася чотири рази.

У Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

У місті Сторожинець Чернівецької області стався напад на правоохоронців. 

Невідома особа кинула вибуховий пристрій у бік службового автомобіля поліції. За попередніми даними експертів, зловмисник міг використати бойову гранату.

Трамп назвав арешт експринца Ендрю ганьбою

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч фото 4
фото: AP

Президент Дональд Трамп висловив обурення арештом Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, назвавши цей епізод «ганьбою» для британської королівської родини. 

На запитання журналістиів про те, чи відбудуться подібні арешти у Сполучених Штатах, Трамп відмовився і наполягав, що його виправдали за будь-які правопорушення щодо Джеффрі Епштейна.

«У певному сенсі я експерт, бо мене повністю виправдали», – сказав Трамп. «Я насправді можу дуже добре про це говорити».

Інші важливі новини:

Теги: Чернівецька область окуповані території Крим росія Принц Ендрю Дональд Трамп вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Месенджер Telegram на мобільному телефоні
Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?
16 лютого, 17:45
Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським і вірить у можливість мирної угоди
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45
Питання повернення українських дітей та воз'днання родин є особливим для Меланії Трамп
Меланія Трамп отримала лист від Путіна на її прохання повернути українських дітей
29 сiчня, 21:45
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна
7 лютого, 12:02
Кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть у війні, воюючи на на боці РФ
Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України
12 лютого, 21:19
Російська переговорна група на перемовинах у Стамбулі. Травень, 2025 року
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах
16 лютого, 05:28
Тіньовий флот Росії перетворюється на гігантські плавучі склади, які не можуть розвантажитися через ризики вторинних санкцій
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Пісня «Sigma Boy» з РФ дійшла до дитячих майданчиків ЄС
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
28 сiчня, 10:28
Керолайн Леввіт заявила, що реакція Дональда Трампа на жаль, не була несподіванкою
Білий дім озвучив реакцію Трампа на масований удар РФ по Україні
3 лютого, 21:31

Соціум

Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Сочі
Безпілотники атакували Сочі
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
Експринца Ендрю звільнили з-під варти на час розслідування
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua