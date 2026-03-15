Троє чоловіків напали на суддю у Дніпрі (відео)

Єлизавета Жабська
Суддя Індустріального районного суду Дніпра потрапила до лікарні після нападу
13 березня о 17 годині на суддю Індустріального районного суду Дніпра скоєно напад. Жінка отримала важку травму голови та нині перебуває в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ради суддів України.

За даними джерел «Української правди», троє чоловіків у балаклавах, які приїхали на авто без номерних знаків, напали на суддю біля під’їзду її будинку. Нападники вдарили жінку по голові, застосували перцевий балончик і намагалися силоміць посадити в машину. Під час інциденту постраждав і чоловік судді, який завадив викраденню дружини.

Голова Ради суддів України Віталій Саліхов заявив, що це чи не перший настільки зухвалий і жорстокий напад на суддю від початку повномасштабної війни.

РСУ звернулася до керівництва Національної поліції та Генерального прокурора з проханням взяти розслідування цього інциденту під особистий контроль і забезпечити всебічний та належний розгляд справи. Нині правоохоронці встановлюють мотиви нападу та проводять необхідні слідчі дії.

Рада суддів України ініціюватиме обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей, перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах, а також запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів.

Нагадаємо, днями головою нового складу Ради суддів України обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. 

